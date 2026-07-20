A los besos: se viralizó un video de Pablo Lescano y su esposa tras la final contra España

Pablo Lescano y su esposa fueron captados a los besos durante un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Pablo Lescano y su esposa, Cecilia Calafell, volvieron a mostrarse juntos durante el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Las cámaras los captaron a los besos en la tribuna y las imágenes rápidamente se viralizaron, ya que meses atrás habían trascendido versiones de una separación provocada por presuntas infidelidades del músico.

En ese contexto, durante una transmisión de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias se refirió a la relación de la pareja y aseguró: “Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que, digamos, bancó cuando él estuvo internado, adicciones, un montón de temas de salud graves. Ella perdonó muchas infidelidades porque supo de otras relaciones que él tuvo. Lo banca mucho y lo sigue bancando”.

Luego, la periodista también habló sobre el vínculo de Lescano con sus hijos y agregó: “Lescano tiene un tema con la paternidad, que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada y él, según me contaron, se enojó porque no iba a poder seguir cantando con él. Después está Brian, el chico que reconoció en 2022 y después dejó de darle bola. La verdad, pobre Brian, que lo ama a su padre, pero cada vez que quiere recurrir a él, él no está”.

La historia de amor de Pablo Lescano y Cecilia Calafell

Pablo Lescano y Cecilia Calafell comenzaron su historia de amor a principios de la década de 2000. Durante más de dos décadas, Cecilia mantuvo un perfil muy bajo y alejado de las cámaras. Luego, formaron una familia y tuvieron dos hijos, Tomás y Mara.

Cecilia fue la compañera más importante que contuvo al músico en sus momentos más difíciles de internación y adicciones, además de enfrentar reiterados rumores de infidelidad a lo largo de los años. A pesar de los fuertes altibajos que los llevaron a separarse temporalmente, la pareja siempre priorizó su historia y la unión familiar.