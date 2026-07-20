El drama francés que escala al primer puesto del ranking global de los más vistos en Netflix

Netflix volvió a sorprender con una producción europea entre los títulos más vistos de su catálogo: "Hasta el final", el drama francés que, tras su estreno, logró posicionarse en el primer puesto del ranking global de la plataforma.

Con una duración de 99 minutos, la película dirigida por Nawell Madani y Ludovic Colbeau-Justin sigue a una mujer que enfrenta una carrera contrarreloj cuando su hijo enferma gravemente y necesita un trasplante.

¿De qué se trata "Hasta el final"?

La trama sigue a Jada, una mujer que dedicó gran parte de su vida a convertirse en madre. Sin embargo, su realidad cambia por completo cuando su hijo es diagnosticado con leucemia y necesita un trasplante para sobrevivir. Ante la dificultad para encontrar un donante compatible, la protagonista inicia una búsqueda desesperada que la lleva a enfrentar dilemas personales y morales.

La película explora las consecuencias de esas decisiones mientras desarrolla una historia centrada en el vínculo entre madre e hijo.

Para Digital Mafia Talkies, "Hasta el final" detenta de un ambiente que se vuelve tenso. "La sala de oncología pediátrica resulta terriblemente claustrofóbica", subrayó. Por su parte, Ready Steady Cut en un tono más benévolo, calificó a la pieza francesa como "45 minutos de un drama familiar sensiblero y mal escrito", y "45 minutos de un thriller ridículo y mal escrito".

Ficha técnica de "Hasta el final"