El truco definitivo en Instagram y TikTok para ver videos sin que se devoren tus datos móviles

Fuente: El Comercio Perú.

El verdadero problema no es solo ver videos: es todo lo que pasa sin que lo veas. Aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok descargan contenido de alta calidad y se mantienen en funcionamiento en segundo plano, por lo que, aunque ya no las estés usando, podés seguir consumiendo datos y estos se agotan antes de lo esperado. La solución no requiere apagar las apps ni dejar de usarlas, sino activar los ajustes correctos.

1. Activar el modo "Ahorro de datos" en cada app

Instagram, Facebook y TikTok tienen un modo de ahorro de datos integrado que reduce la calidad de fotos y videos cuando estás usando datos móviles. No hace falta buscar nada externo: está en la configuración de cada aplicación. Cuando te conectás a WiFi, la experiencia vuelve a ser la misma de siempre. En Instagram es Configuración → Cuenta → Uso de datos. En TikTok, Perfil → ajustes → Calidad de datos.

2. Limitar los datos en segundo plano

El segundo plano es el mayor enemigo de tu plan de datos. Cuando cerrás una app sin forzar su detención, muchas siguen sincronizando notificaciones, descargando contenido nuevo y actualizando el feed. En Android, Ajustes → Aplicaciones → elegí la app → Datos → desactivar "Datos en segundo plano". En iPhone, Ajustes → General → Actualización en segundo plano.

3. Configurar un límite de consumo mensual

El sistema operativo de tu celular puede avisarte cuando estás a punto de agotar el plan. En Android, Ajustes → Red → Uso de datos → elegí el ciclo de facturación y poné un tope con alerta. En esa misma pantalla podés ver cuáles son las apps que más consumen, lo que te permite decidir cuáles restringir. En iPhone, el seguimiento está en Ajustes → Celular, aunque el límite automático no está disponible de fábrica.

4. Evitar que el celular se conecte automáticamente a datos móviles

Muchos celulares están configurados para pasar a datos móviles apenas pierde la señal de WiFi, incluso en zonas donde el WiFi sigue disponible pero débil. Eso genera consumo invisible. Desactivar esa función automática en los ajustes de red evita sorpresas al revisar el saldo del plan.

5. Bajar la calidad de video en TikTok e Instagram Reels

Los videos son con diferencia lo que más datos consume. TikTok tiene una opción para reducir la calidad de reproducción en datos móviles: Perfil → ajustes del menú → Calidad de datos → activar modo ahorro. En Instagram, el modo "Ahorro de datos" ya mencionado también aplica a la reproducción de Reels. Con la calidad reducida el video sigue reproduciéndose sin cortes, simplemente con menos resolución, algo que en una pantalla de celular prácticamente no se nota.