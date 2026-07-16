De Twitter a X: las dos décadas de la red social que destruyó los monopolios de la información y dividió al mundo

En estas dos décadas la plataforma redefinió el concepto de información en tiempo real.

Twitter, la plataforma que cambió para siempre la forma en que millones de personas consumen noticias y participan de conversaciones globales, cumple 20 años desde su lanzamiento. Nacida el 15 de julio de 2006 bajo el nombre de Twttr, la red social evolucionó de un sencillo servicio de microblogging a una de las herramientas de comunicación más influyentes de Internet. Desde 2023 opera bajo el nombre de X, luego de su adquisición por parte de Elon Musk.

A lo largo de estas dos décadas, la plataforma redefinió el concepto de información en tiempo real. Periodistas, medios, organismos públicos, políticos, deportistas y empresas comenzaron a utilizarla para difundir novedades al instante, permitiendo que millones de usuarios siguieran elecciones, conflictos internacionales, eventos deportivos o lanzamientos tecnológicos sin depender de los medios tradicionales.

De una idea simple a un fenómeno global

Twitter fue creado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams dentro de la empresa Odeo. La propuesta inicial era permitir que los usuarios compartieran mensajes breves sobre lo que estaban haciendo en ese momento, con un límite de 140 caracteres, una restricción inspirada en los mensajes SMS de la época.

Lo que parecía una idea modesta terminó dando origen a una plataforma que marcó una era en Internet. Durante la década de 2010 experimentó un crecimiento explosivo y se convirtió en el lugar donde nacieron comunidades de creadores de contenido, influencers y especialistas de prácticamente cualquier temática, desde tecnología y videojuegos hasta política y ciencia. También fue escenario de memes, tendencias virales y debates que definieron buena parte de la cultura digital de esos años.

La transformación de Twitter en X

El cambio más importante de la historia de la plataforma llegó en octubre de 2022, cuando Elon Musk compró Twitter por unos 44.000 millones de dólares. Meses después impulsó un cambio de identidad que reemplazó el histórico logo del pájaro azul por la marca X.

Nacida el 15 de julio de 2006, la red social cambió mucho en estos 20 años.

La renovación no solo incluyó un nuevo nombre. También llegaron las suscripciones de pago con funciones exclusivas, herramientas de monetización para creadores, la integración de Grok, el asistente de inteligencia artificial de xAI, y la intención de convertir a X en una aplicación con múltiples servicios. Aunque estos cambios despertaron polémicas y dividieron opiniones, la plataforma sigue ocupando un lugar central en la difusión de noticias y conversaciones en tiempo real.