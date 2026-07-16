Hace dos meses había cumplido 69 años: dolor por la repentina muerte de una histórica actriz

Luto por la muerte de esta actriz.

La actriz española Ascen López falleció este martes a los 69 años, según confirmaron la Unión de Actores y Actrices y AISGE a través de un comunicado en redes sociales. La noticia generó una fuerte conmoción en la industria audiovisual española, donde era reconocida por su participación en dos de las comedias más exitosas de los últimos años y por la serie en Netflix en donde participaba.

El mensaje de despedida y el dolor de sus colegas

Desde AISGE, la entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes, se publicó un mensaje que resumió el cariño que la actriz generaba entre sus pares, recordándola como una gran actriz y una figura muy querida de la televisión por sus papeles en Muertos S.L., Machos alfa y Sentimos las molestias. Alberto Caballero, creador de ambas ficciones junto a su hermana Laura, fue uno de los primeros en manifestar públicamente su tristeza, describiéndose junto al resto del equipo como profundamente conmocionados por la pérdida y despidiéndola con cariño. Laura Caballero, por su parte, compartió uno de los homenajes más extensos de la jornada, en el que enumeró una larga lista de virtudes personales y profesionales de la actriz.

Ascen murió a los 69 años.

Una despedida a semanas del estreno de su última serie

El fallecimiento se produce apenas semanas antes del estreno de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., prevista por Netflix para el 7 de agosto, donde interpretaba a Nieves Torralba. También la despedirá pronto la sexta temporada de Machos alfa, en la que daba vida a Marga. Ambas producciones, creadas por los hermanos Caballero, marcaron la etapa final de una carrera que la unió a ellos desde un pequeño papel en La que se avecina.

Más de treinta años de trayectoria

Formada en la RESAD de Madrid bajo el método W. Layton, Ascen López construyó una carrera de más de tres décadas entre el teatro y la televisión. Debutó en la pantalla chica en 2001 con Esencia de poder y participó luego en series como Amar en tiempos revueltos, Cuéntame cómo pasó, Águila Roja, Velvet, Servir y proteger, Acacias 38 y Sin tetas no hay paraíso, entre otras. En teatro, integró montajes como Luces de Bohemia (2018), El cuaderno de Pitágoras (2022) y el musical Billy Elliot, que protagonizó entre 2019 y 2020.

Ascen actuaba en Muerto SL.

Apenas dos meses antes de su muerte había celebrado su cumpleaños número 69, y poco después había viajado a Los Ángeles junto a sus compañeros de reparto de Muertos S.L. para festejar el proyecto que hoy la despide de manera póstuma.