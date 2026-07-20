Quién era Karina Cáceres, la joven hallado muerta dentro del pozo ciego de una casa en José C. Paz.

Karina Cáceres fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de José C. Paz. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado ser el autor del crimen. La Justicia investiga un femicidio.

Cáceres, de 22 años, era buscaba desde hace una semana. González, vecino de la víctima, había escapado a la provincia de Chaco, donde fue localizado en la ciudad de Charata. Allí, el detenido se presentó de manera espontánea en una comisaría luego de haberse comunicado con familiares y presuntamente reconoció que habría asesinado a la joven y ocultado su cuerpo.

Ahora será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la causa. El operativo permitió encontrar a Karina, cuyo cuerpo fue hallado en el pozo ciego de una vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde.

Durante el allanamiento, los investigadores también secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. También se hicieron presentes personal de Bomberos y peritos confirmaron que el cuerpo de la joven se encontraba dentro del pozo.

¿Quién era Karina Cáceres?

La joven era madre de un nene de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien aseguró que había visto por última vez a la víctima luego de una discusión entre ambos.

Barrionuevo aseguró que se había ido a dormir y que al despertar, Karina ya no estaba. A partir del análisis de las cámaras de seguridad se pudieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En la filmación se la observa alrededor de las 6 de la mañana del día de su desaparición por las calles Finlandia y Austria.

Quién era Karina Cáceres, la joven hallado muerta dentro del pozo ciego de una casa en José C. Paz.

La joven no estaba sola, iba acompañada por un hombre y llevaba su bicicleta. Al difundirse las imágenes el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció de inmediato. Por ahora, la Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la mecánica del asesinato y avanzar en la causa. Los investigadores también establecieron que González había viajado el mismo lunes al Chaco, donde se presentó voluntariamente en una comisaría para confesar el hecho.

Según un informe policial, la detención fue formalizada en esa jurisdicción y en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín. Además, en la causa se incorporó un tramo previo a la desaparición de la mujer: Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, habían participado en festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza, el sábado 11 de julio. Durante esa madrugada hubo discusiones por celos mutuos.