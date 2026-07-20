Una versión diferente de No Llores por mí Argentina: así suena el homenaje a Messi de Luz Gaggi en una campaña mundial

Luz Gaggi es la voz de un homenaje a Messi.

La emoción por Lionel Messi no se detiene y esta vez viene con una impronta musical impactante: Luz Gaggi, la cantante que conquistó al país tras quedarse con el segundo puesto en la edición 2021 de La Voz Argentina, acaba de sumar un hito enorme a su carrera internacional al convertirse en la voz principal de la nueva campaña global de la firma Fanatics dedicada exclusivamente al capitán de la Selección.

La artista fue la elegida para interpretar una versión sumamente poderosa y emotiva de No llores por mí Argentina, la icónica pieza que, en su voz, se transforma en el hilo conductor de uno de los spots audiovisuales más fuertes y conmovedores que se hayan hecho sobre la trayectoria del 10.

La intensidad y el color de voz único que caracterizan a Luz Gaggi resultaron claves para elevar el clima del video, acompañando cada imagen histórica de Messi con una carga dramática perfecta para la ocasión. No es un paso más en su camino: musicalizar un proyecto de alcance mundial y protagonizado por el mismísimo campeón del mundo la posiciona con fuerza en la vidriera internacional.

Con este proyecto, la joven cantante demuestra que el impulso que tomó en la pantalla televisiva hace unos años fue solo el comienzo de una carrera sólida y con proyección global, poniéndole el pecho y el talento a un homenaje que ya está dando la vuelta al mundo y tocando las fibras más íntimas de los fanáticos del fútbol.

Lionel Messi.

El mensaje de Messi tras la Final del Mundial 2026

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, publicó su primer comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram luego de la derrota frente a España en el encuentro decisivo del Mundial 2026. En su mensaje, el futbolista de 39 años instó al público a reconocer el proceso y los logros obtenidos por el plantel dirigido por Lionel Scaloni durante el último período.

El actual delantero del Inter Miami se dirigió a su audiencia señalando la complejidad de realizar un balance positivo de forma inmediata tras el resultado, aunque enfatizó el valor histórico de haber alcanzado dos finales consecutivas en la Copa del Mundo.

La publicación del deportista rosarino omitió cualquier tipo de referencia o indicio respecto a la continuidad de su carrera en el equipo nacional. Hacia el cierre de su mensaje, el atacante expresó sus felicitaciones al conjunto español por la obtención del segundo título mundial de su historia.