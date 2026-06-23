DT Aguirre espera que México finalmente mejore su rendimiento en cierre de Grupo A ante República Checa

El seleccionador de México, Javier Aguirre, durante la rueda de prensa

El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, espera que su equipo ‌muestre un mejor ‌rendimiento ante República Checa en el último partido del Grupo A, tras haber reconocido las pobres actuaciones de sus dirigidos en los choques previos.

México se convirtió la semana pasada en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial tras vencer 1-0 a ​Corea del Sur ⁠en la segunda jornada del Grupo A. Previamente, ‌en el partido inaugural de la Copa del ⁠Mundo, superó 2-0 a Sudáfrica.

"No ⁠hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho y, esperemos mañana, si ⁠no hacer el partido perfecto, jugar mejor que ​en los otros dos", dijo Aguirre ‌el martes en rueda de ‌prensa.

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"No hemos jugado mal, pero hemos cometido errores ⁠evitables y mañana no intento, bajo ninguna circunstancia, ganarme el elogio gratuito por otras cosas que no sea jugar bien y ganar partidos, ese es el ​mayor elogio ‌que pueda tener", agregó el DT.

México buscará cerrar la primera fase con un récord perfecto, algo que no ha logrado en ninguna Copa del Mundo, pero Aguirre dejó en claro que ⁠las estadísticas y los récords le importan bastante poco.

"No miro hacia atrás, no miro números, las estadísticas y los récords no es algo que me obsesione o me quite el sueño. Yo no estoy aquí para tapar bocas, simplemente estoy para que estos 26 amigos (jugadores) se la crean, jueguen ‌bien y le den alegrías a la afición", señaló.

El entrenador destacó que su rival tiene buen juego aéreo y manejo del balón, y que no hay que desmerecerlo pese a que solamente suma un punto tras dos presentaciones.

"Chequia ‌tiene una talla importante, es el cuarto o quinto en promedio más alto del Mundial, también tiene calidad y saben ‌jugar al fútbol ⁠a nivel de piso, tenemos mucho respeto por ellos", señaló.

"Vamos a intentar contrarrestarlos con ​la habilidad que tenemos, no podemos competir un balón aéreo, lo primero es no ceder córners ni hacer faltas innecesarias", apuntó.

Con información de Reuters