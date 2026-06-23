El aficionado noruego que se niega a remar y apareció en televisión no se arrepiente

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega contra Senegal

Un aficionado noruego en el Mundial se convirtió en el centro de ‌todas las miradas ‌por negarse rotundamente a sumarse al gesto viral de remar, inspirado en los vikingos, que realizaban sus compatriotas, llevando a cabo una protesta en solitario contra lo que él denomina una "idea estúpida".

Mientras Erling Haaland y compañía ​aseguraban el pase ⁠de Noruega a los octavos de ‌final con su victoria por 3-2 ⁠sobre Senegal el lunes, ⁠el aficionado Emil Anners Lappen permaneció completamente inmóvil cuando los que le rodeaban empuñaban sus remos ⁠imaginarios, y un cámara de televisión ​lo enfocó en medio de ‌un mar de camisetas rojas.

"Hay ‌alguien que no quiere ser parte del ⁠juego", comentó el locutor de la cadena noruega NRK cuando la cámara hizo un primer plano de Lappen.

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"Creo que lo ​de remar ‌fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado", dijo Lappen al periódico Verdens Gang.

"¡Se ha hablado bastante de ello (de quedarme quieto), sin duda! ⁠Me quedo quieto de forma ostensible cuando la gente empieza a remar".

El "remo" se ha vuelto tan popular que el capitán Martin Odegaard lideró al equipo, a los entrenadores y a los aficionados en un esfuerzo sincronizado tras el pitido ‌final del partido contra Senegal.

Lappen dijo que el remo le recordaba demasiado a los aficionados islandeses y a su "trueno" de torneos anteriores, y que, además, el remo en sí mismo ‌era históricamente inexacto, ya que las barcas vikingas solían propulsarse con velas.

"Tengo que defender mi opinión, y ‌tampoco habrá ⁠remo en el futuro", dijo a Verdens Gang.

El último partido de ​Noruega en la fase de grupos será contra Francia el viernes en Boston.

Con información de Reuters