Un apostador decidió jugar un millón de dólares a favor de que Inglaterra le iba a ganar a ghana en el durante la Copa del Mundo 2026, pero terminó perdiendo toda su inversión luego de un sorpresivo empate 0-0. De esta manera, según confirmaron, se quedó sin ningún dólar a favor.

Inglaterra llegaba como clara favorita de ganar según los mercados de apuestas con 86% de posibilidades , y el usuario, identificado solo por un seudónimo "surfandturf" en la plataforma Polymarket, apostó una suma astronómica buscando un dividendo bajo, confiando en la superioridad del equipo europeo. Sin embargo, nada pasó.

El encuentro resultó ser histórico para Ghana, que logró mantener su arco en cero y sacar un empate sorprendente contra uno de los grandes del torneo que tiene a Harry Kane como una de sus principales figuras. Pese a la presión y el dominio de la posesión por parte de Inglaterra y a alguno de sus ataques, la selección inglesa no pudo romper la defensa bien organizada de su rival. De esta forma, la apuesta millonaria no solo quedó sin ganancias, sino que terminó siendo una pérdida total para el usuario que confió ciegamente en la victoria inlgesa. Lo más llamativo es que, de ganar, solo iba a tener 200 mil dólares de ganancia.

Ghana recuperó un jugador clave para enfrentar a Inglaterra

Ghana afrontará este compromiso con la posibilidad de recuperar a una de sus principales figuras. El mediocampista Thomas Partey estará nuevamente a disposición del entrenador Carlos Queiroz después de haberse perdido el debut del seleccionado africano. Su ausencia en el primer encuentro se debió a que las autoridades canadienses no le permitieron ingresar al país, donde Ghana disputó su estreno mundialista en Toronto, debido a causas judiciales pendientes que involucran al futbolista.

Con el partido programado en territorio estadounidense, el volante podrá reincorporarse al equipo y todo indica que ocupará un lugar en la formación titular. De confirmarse su presencia desde el arranque, reemplazaría a Elisha Owusu en la mitad de la cancha, aportando experiencia, recuperación y salida de balón en una zona clave del campo.