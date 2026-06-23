Inglaterra iguala 0-0 ante Ghana en partido con emociones hacia el final por Grupo L del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana

Inglaterra no logró realizar ni un solo ‌tiro a ‌puerta durante casi una hora, pero estrelló un balón en el larguero en los últimos compases del partido, antes de conformarse con un empate ​0-0 frente ⁠a Ghana en el ‌Grupo L del Mundial, ⁠en una jornada ⁠de martes lluviosa y fría.

Ambos equipos suman cuatro puntos en dos ⁠partidos y se acercan ​cada vez más ‌a una plaza en ‌los dieciseisavos de final.

Fue el ⁠primer partido de este Mundial en el que ninguno de los dos equipos ​logró ‌un tiro a puerta en la primera parte, con Ghana jugando a replegarse y ceder la posesión ⁠a su rival, al tiempo que se esforzaba por cerrar los espacios alrededor del área.

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Inglaterra, que no logró dar continuidad a su victoria 4-2 en ‌el debut ante Croacia, realizó su primer tiro a puerta justo antes de cumplirse la hora de juego, pero después estrelló ‌un cabezazo de Nico O'Reilly en el larguero en el minuto ‌86, ⁠antes de que el capitán Harry Kane enviara ​el rebote por encima del arco.

Con información de Reuters