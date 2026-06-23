Inglaterra iguala 0-0 ante Ghana en partido con emociones hacia el final por Grupo L del Mundial

Inglaterra no logró realizar ni un solo tiro a puerta durante casi una hora, pero estrelló un balón en el larguero en los últimos compases del partido, antes de conformarse con un empate 0-0 frente a Ghana en el Grupo L del Mundial, en una jornada de martes lluviosa y fría.
Ambos equipos suman cuatro puntos en dos partidos y se acercan cada vez más a una plaza en los dieciseisavos de final.
Fue el primer partido de este Mundial en el que ninguno de los dos equipos logró un tiro a puerta en la primera parte, con Ghana jugando a replegarse y ceder la posesión a su rival, al tiempo que se esforzaba por cerrar los espacios alrededor del área.
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Inglaterra, que no logró dar continuidad a su victoria 4-2 en el debut ante Croacia, realizó su primer tiro a puerta justo antes de cumplirse la hora de juego, pero después estrelló un cabezazo de Nico O'Reilly en el larguero en el minuto 86, antes de que el capitán Harry Kane enviara el rebote por encima del arco.
Con información de Reuters