DT de Corea del Sur dice que su equipo no puede confiarse en el partido contra Sudáfrica

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, afirmó que su equipo no debe confiarse cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido del Grupo A en Monterrey el miércoles.
Corea del Sur suma tres unidades tras vencer a la República Checa en la jornada inaugural del torneo, mientras que Sudáfrica tiene un solo punto después de empatar con los checos luego de caer ante México en el debut.
Tanto un empate como una victoria clasificarían a Corea del Sur para la segunda ronda, pero Hong aseguró que su equipo aspira a la victoria.
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• "No creo que sea conveniente ni beneficioso para nosotros dormirnos en los laureles y confiarnos. Es un partido difícil y mañana tenemos un rival muy fuerte. Y no creo que podamos conformarnos con un empate".
• "Los preparativos consistieron en repasar los demás partidos y, por supuesto, el anterior. Creo que lo hicimos bien, pero el resultado no nos fue favorable. Así que, en general, el ambiente y la moral del equipo probablemente no sean tan buenos como cuando habíamos ganado".
El defensa surcoreano Kim Min-jae también se mostró optimista de cara al partido del miércoles, al tiempo que elogió las habilidades de los jugadores sudafricanos.
• "Tenemos muchos rivales con una técnica excelente y gran velocidad. Por eso, desde el punto de vista individual, hemos estado intentando defendernos contra eso. Y creo que, como equipo, si jugamos tan bien como en los últimos partidos, podemos tener un buen desempeño".
(Laura Gottesdiener in Monterrey)