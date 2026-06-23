DT de Corea del Sur dice que su equipo no puede confiarse en el partido contra Sudáfrica

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, durante la interpretación de los himnos nacionales antes del partido con México

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, afirmó que ‌su equipo no ‌debe confiarse cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido del Grupo A en Monterrey el miércoles.

Corea del Sur suma tres unidades tras vencer a la República Checa en la ​jornada inaugural del ⁠torneo, mientras que Sudáfrica tiene ‌un solo punto después de ⁠empatar con los checos ⁠luego de caer ante México en el debut.

Tanto un empate como una victoria clasificarían ⁠a Corea del Sur para ​la segunda ronda, pero Hong ‌aseguró que su equipo ‌aspira a la victoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• "No creo que ⁠sea conveniente ni beneficioso para nosotros dormirnos en los laureles y confiarnos. Es un partido difícil y ​mañana ‌tenemos un rival muy fuerte. Y no creo que podamos conformarnos con un empate".

• "Los preparativos consistieron en repasar los demás partidos y, ⁠por supuesto, el anterior. Creo que lo hicimos bien, pero el resultado no nos fue favorable. Así que, en general, el ambiente y la moral del equipo probablemente no sean tan buenos como ‌cuando habíamos ganado".

El defensa surcoreano Kim Min-jae también se mostró optimista de cara al partido del miércoles, al tiempo que elogió las habilidades de los jugadores sudafricanos.

• "Tenemos ‌muchos rivales con una técnica excelente y gran velocidad. Por eso, desde el punto ‌de vista ⁠individual, hemos estado intentando defendernos contra eso. Y creo ​que, como equipo, si jugamos tan bien como en los últimos partidos, podemos tener un buen desempeño".

(Laura Gottesdiener in Monterrey)