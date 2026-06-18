Ver Uzbekistán vs. Colombia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Colombia enfrenta a Uzbekistán en un duelo clave.

La Selección Colombia enfrenta a Uzbekistán este miércoles a las 23 (hora argentina) por la fecha 1 del Grupo K de este Mundial 2026. Un partido importante para los dirigidos por Néstor Lorenzo que buscan sumar de a tres en Ciudad de México frente a un combinado que en los papeles puede ser el rival más débil de la zona, que también comparte con Portugal y Congo. Por ello mismo, comenzar ganando lo podría dejar bien posicionado al elenco sudamericano con vistas a lo que viene.

El conjunto cafetero vuelve a disputar una Copa del Mundo tras estar ausente en la edición 2022, y viene de ser finalista de la Copa América 2024. Aunque el proceso de Lorenzo ha ido de mayor a menor y arriba al certamen con muchas dudas respecto al rendimiento del equipo, lo que pone un interrogante con respecto al nivel que se puede encontrar de este equipo cafetero, que intentará dar el golpe y pelearle el primer lugar del grupo a la candidata Portugal.

Por dónde ver Colombia contra Uzbekistán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Colombia y Uzbekistán de este miércoles a las 23 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, TyC Sports y Disney+.

Cómo llegan Colombia y Uzbekistán al encuentro

En torno a lo que será este encuentro, Lorenzo contará con valores importantes en su equipo como el talentoso extremo del Bayern Munich Luis Díaz, quien aparece como el gran factor de desequilibrio en el conjunto cafetero. Y a él hay que sumarle un delantero centro que llega con gran actualidad en la liga portuguesa, como el jugador del Sporting Lisboa Luis Suárez, y el símbolo de esta selección James Rodríguez, que no atraviesa un buen presente a nivel clubes, pero por su condición de crack la gente de su país pone todas sus esperanzas en que puede dar otro gran mundial, como aquel recordado Brasil 2014 en el que fue elegido mejor futbolista del torneo.

Del lado de Uzbekistán el jugador a prestar atención es Abdukodir Khusanov. El defensor central uzbeko de 22 años es el futbolista más 'top' de la Selección de Fabio Cannavaro. Se instaló en Manchester City hace una temporada y media por más de 40 millones de euros y logró afianzarse más tras unos primeros pasos llenos de cuestionamientos. Y en este primer partido el futboliista deberá bancar la parada frente al talento ofensivo colombiano, que intentará imponerse en Ciudad de México.