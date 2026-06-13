El emotivo mensaje de Raúl Jiménez a su padre tras su gol en México

Al delantero se lo vio muy emocionado tras anotar el segundo tanto de México

Uno de los goleadores del Mundial 2026 es Raúl Jiménez, que marcó el segundo gol de México en la victoria frente a Sudáfrica. Para aquellos que lo conocen, saben que no se trató solo de un momento deportivo que recordará para toda su vida. La acción de festejar un gol desencadenó un mensaje muy especial para su padre.

El atacante corrió con gran fuerza hacia un costado del campo de juego, sacudió los brazos como quitándose una pesada carga de encima, acompañado de un grito de gol con demasiada fuerza y una señal hacia el cielo. Toda una serie de gestos para dedicarle el tanto a su padre, que hace dos meses perdió la vida. «Verme marcar mi primer gol en un Mundial era el sueño de mi papá», expresó en una entrevista que le entregó a DAZN Fútbol. Y este deporte le permitió cumplir aquel sueño.

"Se desde que allá arriba me está alertando. Este gol es para él y toda mi familia", expresó Raúl Jiménez en charla con las redes sociales de la Selección de México. "Es algo que estaba buscando; sé que mi papá sería el más feliz de todo el estadio", agregó. Los que conocen el vínculo señalan que el padre del atacante fue muy importante en su desarrollo como jugador profesional, ya que estuvo a su lado en todo momento para acompañarlo y aconsejarlo en duros momentos.

"Estoy contigo siempre, tu papá", expresa una de las camisetas que se pudo en un sector particular del Estadio Azteca. Una imagen que rápidamente se hizo muy popular en las redes sociales y que los hinchas comenzaron a usar como lema para apoyar a la selección en los próximos compromisos que se presentarán en el Mundial.

¿Qué le pasó a Raúl Jiménez en la cabeza?

Por otro lado, Raúl Jiménez despertó curiosidad debido a que afrontó gran parte del partido inaugural con una banda bastante especial y particular en su cabeza. Si se observan las fotografías, la misma dispone de una protección especial en el sector derecho. Esto es producto de que sufrió un golpe cuando disputaba un partido con la camiseta del Wolverhampton. El choque fue contra David Luiz, defensor del Arsenal, y requirió de asistencia médica de manera inmediata.

Con el correr de las horas, el parte médico expuso que había sufrido una fractura de cráneo. Una lesión para nada menor que puso en riesgo su continuidad como jugador profesional. "No recuerdo ir hacia ese córner", expresó el atacante sobre la jugada que lo mandó de manera directa al hospital. Es por ello que debe portar esta cinta especial que ayuda a cuidar la zona con disminución del impacto con la distribución de la fuerza. Se trata de un objeto que se encuentra hecho a medida para que no quede flojo y se mueva con las acciones que son producto de un partido.