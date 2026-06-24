Quién es "El Americano" en el juicio del caso Loan: se hizo pasar por agente de la CIA y ahora pide su liberación

Pocos días después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el 13 de junio de 2024, y cuando ya nadie creía que se trataba de un chico que se había perdido en el campo, un grupo de personas desembarcó en la localidad correntina de 9 de Julio. En nombre de la Fundación Lucio Dupuy, en recuerdo del nene asesinado en La Pampa, comenzaron a reunirse con la familia Peña.

Durante su tiempo en Corrientes realizaron movilizaciones, acompañaron al círculo íntimo y llegaron al extremo de aislar a Camila Núñez y Macarena Peña, primas del nene, junto a los otros chicos que habían estado en el naranjal ese 13 de junio, luego de brindarles asesoramiento legal.

El escándalo terminó con 10 imputados por esas acciones, entre ellos Nicolás Gabriel Soria, apodado "El Americano" o "El Yankee" y la confirmación que ninguno de ellos pertenecía a la fundación o conocía a Dupuy.

Soria se presentaba como agente de la Interpol y de la CIA, y llegó a mostrar credenciales falsas a los efectivos federales que participaban en la investigación en la región. Por sus manejos y el peligro de su accionar, la Cámara Federal de Casación Penal falló por mayoría que siga detenido, acusado de varios delitos graves.

La jueza Cristina Pozzer Penzo lo acusa por los delitos de "atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, violación de medios de prueba, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad y suministro gratuito de estupefacientes". Según la acusación, Soria tenía intención política y de autopromoción, y captó a miembros vulnerables de la familia Peña para que no pudieran declarar libre y espontáneamente en la causa.

La defensa de "El Americano" pide su liberación

Para la abogada que defiende a Soria, Sonia López, "la detención afecta principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad". La defensa aseguró que pidieron su liberación porque la jueza "lo acusa de delitos que nadie denunció y que nada tienen que ver con la sustracción del menor".

En esa línea, sostiene que "agregaron estos delitos como conexos con especulaciones ficticias que por lo visto no pueden ser probadas" y que existe "una arbitrariedad judicial que sólo puede demostrarse con ciencias vinculadas al poder y a las necesidades de la política".

La letrada también cuestionó que la Justicia no avale el domicilio que Soria puso en Wilde y que "aluden domicilios en otros países pero no denuncian ninguno ni tampoco encontraron pruebas de violencia o de la pareja internacional que le cuestionan".

Frente al pedido, la respuesta del Ministerio Público Fiscal fue que este punto ya había sido evaluado en instancia previa y ratificado en la jurisdicción federal. La Fiscalía sostiene que la detención es necesaria debido a la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga, ya que el nivel de vida de Soria y sus contactos podrían facilitarle escapar hacia otro país.

La jueza Pozzer Penzo también señaló que Soria apuntó a una familia de la localidad con antecedentes por narcotráfico con el objetivo de desviar parte de la investigación.

Las credenciales falsas y las declaraciones del imputado

El apodo de Soria se debe a que, al ser detenido por los oficiales, se negó a identificarse y aseguró que era un agente de Interpol. En ese momento, exhibió un documento que resultó ser un carnet de conducir de Florida, no una credencial oficial. Durante el momento de la detención, comenzó a gritar: "Esto va a traer conflicto con los Estados Unidos. Se va a armar una guerra". También dijo que era empresario estadounidense y que tenía plata para pagar por información sobre Loan.

A pesar de presentarse como residente en los Estados Unidos, su domicilio está en la localidad bonaerense de Wilde. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos informó que no tiene ningún tipo de vínculo con organismos de su Gobierno, lo que desmiente por completo las falsas credenciales que exhibía el imputado.

La Fiscalía citó varios testimonios que lo ubicaron suministrando y consumiendo estupefacientes, lo que agrava aún más su situación procesal.

El caso de "El Americano" se suma a la compleja trama de la desaparición de Loan, donde la justicia federal busca desentrañar no solo el paradero del niño sino también todas las maniobras que intentaron desviar la investigación y que involucran a personas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de la familia Peña para beneficiarse de alguna manera.

Tras los planteos de este miércoles, el Tribunal rechazó el pedido y definió que Soria permanecerá detenido.