Se hizo pasar por agente de la CIA en el caso Loan y ahora seguirá preso: las pruebas en su contra

Pocos días después de la desaparición de Loan Danilo Peña y cuando ya nadie creía que se trataba de un chico que se había perdido en el campo, un grupo de personas desembarcó en la localidad correntina de 9 Julio y en nombre de la Fundación Lucio Dupuy (en recuerdo del nene asesinado en La Pampa) empezó a reunirse con familiares del nene buscado. Realizaron movilizaciones, acompañaron al círculo íntimo y hasta llegaron al extremo cuando aislaron a Camila y Macarena (primas del nene) junto a los otros chicos que habían estado en el naranjal ese 13 de junio, luego de brindarles a ambas asesoramiento legal. El escándalo terminó con 10 imputados por esas acciones.

Entre los imputados está Nicolás Gabriel Soria, apodado “el Yankee” o “el Americano”, que decía pertenecer a Interpol y a la CIA y llegó a mostrar credenciales falsas a los efectivos federales que participaban en la investigación en la región. Por sus manejos y el peligro de su accionar y posible fuga es que la Cámara Federal de Casación Penal falló por mayoría que siga detenido acusado de “atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, violación de medios de prueba, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad y suministro gratuito de estupefacientes”.

Según se desprende de la acusación que realizó la jueza Cristina Pozzer Penzo, Soria tenía intención política y de autopromoción y captó a miembros vulnerables de la familia Peña para que no pudieran declarar libre y espontáneamente en la causa. Además, la magistrada señaló que Soria apuntó a una familia de la localidad con antecedentes por narcotráfico con el objetivo de desviar parte de la investigación. Por otro lado, la jueza remarcó que el nivel de vida y sus contactos, como así también el de una pareja, podría facilitarle la fuga hacia otro país.

Para la abogada que defiende a Soria, Sonia López, “la detención afecta principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad” y aseguró que pidieron que sea liberado porque la jueza “lo acusa de delitos que nadie denunció y que nada tiene que ver con la sustracción del menor” por lo cual entiende que “agregaron estos delitos como conexos con especulaciones ficticias que por lo visto no pueden ser probadas”. Para la defensa de “el Americano” existe “una arbitrariedad judicial que sólo puede demostrarse con ciencias vinculadas al poder y a las necesidades de la política”. La abogada también cuestionó que la Justicia no avale el domicilio que Soria puso en Wilde y que “aluden domicilios en otros países pero no denuncian ninguno ni tampoco encontraron pruebas de violencia o de la pareja internacional que le cuestionan”.

De esta forma, “el Americano” Soria seguirá detenido y su defensa sólo podría apelar mediante un recurso especial a la Corte Suprema. En la causa conexa siguen siendo investigados el oficial de la Policía de la Ciudad, Leonardo Rubio, los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Pablo Noguera, el hombre que se hacía pasar por abogado, Alan Cañete, el psicólogo Federico Colombo y también quienes se hacían pasar por “asesores” de la Fundación Dupuy, Verónica Machuca Juni, Pablo Núñez y Valeria López. Todos siguen procesados y se les prohibió salir del país y acercarse o comunicarse con el entorno de Loan.