La carta de Carlos Pérez antes del juicio por Loan: el mensaje que sacudió la tercera audiencia

Antes de la tercera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, uno de los principales imputados le entregó una carta a su abogado defensor con una serie de observaciones y consultas sobre el debate oral. Se trata de Carlos Pérez, acusado por la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años, visto por última vez el 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de julio.

Según su abogado, Ernesto “Tito” González, la carta no contiene una declaración formal sobre los hechos ni una estrategia de fondo de la defensa, si no inquietudes relacionadas con aspectos técnicos del proceso judicial. “Son notas, consultas técnicas sobre cómo se va a desarrollar el debate. Son cuestiones técnicas y mejor para mí si me las anota”, explicó.

Sin embargo, en una observación ampliada de los registros de la audiencia se puede leer en el documento la mirada de Pérez sobre la causa que lo tiene entre los principales imputados.

Crítica a la investigación

En las imágenes difundidas de la carta puede leerse un título contundente: “Chivos expiatorios”. A partir de allí, Pérez expresa cuestionamientos al trabajo realizado durante la investigación y al tratamiento que recibió el caso desde sus primeras etapas.

“Considero que este lamentable hecho ocurrido en la provincia de Corrientes ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal”, escribió. En otra parte, sostuvo que la intensa repercusión pública pudo haber influido en el avance de la causa: “Tal vez la fuerte presión mediática que inunda la provincia produjo que ante indicios y no pruebas fehacientes rápidamente se nos juzgue falsamente”.

La entrega de la carta se produjo minutos antes del inicio de la audiencia llevada adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, donde se desarrolla el juicio oral.

Semana clave para el juicio

La etapa actual del debate es una de las más importantes desde el inicio del juicio. Durante los próximos días se espera que las defensas planteen los pedidos de nulidad y que comiencen a definirse cuestiones centrales para el avance del proceso.

También crece la expectativa por las posibles declaraciones de los imputados, quienes tendrán la oportunidad de brindar su versión de los hechos o de guardar silencio. En las primeras audiencias varios de ellos se mostraron inquietos y con intención de hablar, lo que alimenta el interés sobre eventuales testimonios.

Además podrían declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes familiares directos de Loan, entre ellos sus padres María y José quienes no pudieron declarar la semana pasada.