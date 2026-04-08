El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
A casi dos años de la desaparición de Loan, un pedido de la fiscalía pone en jaque a la Justicia
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La fiscalía pide con urgencia que se avance en el juicio por el caso Loan
Mientras la familia de Loan Danilo Peña pide respuestas ante una causa estancada, los fiscales federales solicitaron con urgencia la fijación de una fecha para el juicio oral contra los acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño.
El reclamo fue presentado, el último martes, por los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel ante el Tribunal Federal de Corrientes. Desde finales de febrero pasado, cuando ocurrió la última audiencia preliminar, no hay ningún tipo de avance en el expediente. Allí, solicitaron que un equipo de 7 fiscales auxiliares -junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- participe del debate.
El MPF argumentó que las dos causas acumuladas, con más de 90 cuerpos y una 900 páginas de prueba, exige una intervención múltiple y aclaró que la ley no limita el número de fiscales para actuar e un juicio. La defensa, por su parte, se negó y planteó que debería aplicarse un "criterio simétrico".
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