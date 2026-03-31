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Desaparición de Loan

Caso Loan: las últimas declaraciones de la familia del niño

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

Caso Loan: el desesperado pedido de la familia por el juicio por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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Hace 2 horas

¿Peligra el juicio por Loan? Un juez se jubila y deben rearmar el tribunal

Después de la polémica por la demora en el inicio del debate, el único magistrado correntino y Presidente del Tribunal empezó los trámites jubilatorios y crece el temor de que se postergue el inicio o se modifique el cronograma de audiencias.

Poco después de la polémica en la audiencia preliminar del juicio contra 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña y tras las discusiones sobre la posibilidad de que el debate inicie recién en octubre, un nuevo escándalo rodea los Tribunales Federales de Corrientes. En la audiencia, después de los reclamos de la querella y la fiscalía por las demoras, el Tribunal quedó compuesto por tres jueces titulares y uno suplente. De esos magistrados, uno solo es de esa provincia. Se trata del Presidente del Tribunal, Fermín Amado Cerolini, que en las últimas horas quedó envuelto en una polémica ya que se conoció que inició con los trámites jubilatorios, lo que generó rumores de que podría retrasarse el inicio del juicio y alterar el cronograma de audiencias.

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Hace 3 horas

"Que nos devuelvan a Loan": el comunicado de los padres del nene

José Peña y María Noguera, padres de Loan, rompieron el silencio para denunciar una campaña de intimidación y la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial que los muestran en situaciones "humillantes". 

En medio de una investigación que no logra dar con el paradero de Loan Danilo Peña, sus padres, José Peña y María Noguera, emitieron un contundente comunicado para denunciar el acoso físico y digital que sufren. El texto expone el agotamiento de la familia ante lo que denominaron el "marketing del dolor" y la proliferación de contenidos falsos en redes sociales.

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10:53 | 29/03/2026

Caso Loan: las últimas definiciones de la justicia previo al juicio

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10:46 | 27/03/2026

Caso Loan: qué esperar del juicio por la desaparición

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06:00 | 26/03/2026

Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

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05:08 | 25/03/2026

Caso Loan: la llamativa decisión del juez de la causa por la desaparición

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10:29 | 24/03/2026

Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas judiciales

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11:00 | 22/03/2026

Caso Loan: por qué podría estar en peligro el juicio por la desaparición del niño

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05:53 | 18/03/2026

Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño

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05:30 | 17/03/2026

Caso Loan: por qué podría peligrar el juicio por la desaparición del niño

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06:00 | 16/03/2026

Caso Loan: cuál es la situación de los detenidos por la desaparición

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10:55 | 15/03/2026

Caso Loan: crecen las complicaciones en torno al juicio por la desaparición

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15:20 | 14/03/2026

Caso Loan: revés judicial clave para uno de los imputados en el juicio

El tío del niño presentó un recurso de queja que fue desestimado por la Cámara Federal de Casación Penal. De qué se trata.

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06:00 | 12/03/2026

Caso Loan: las complicaciones de la Justicia que demoran el juicio

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15:12 | 11/03/2026

¿Peligra el juicio por Loan? Un juez se jubila y deben rearmar el tribunal

Después de la polémica por la demora en el inicio del debate, el único magistrado correntino y Presidente del Tribunal empezó los trámites jubilatorios y crece el temor de que se postergue el inicio o se modifique el cronograma de audiencias.

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06:00 | 11/03/2026

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