Caso Loan: inicia el juicio más esperado con 16 acusados en la mira y muchas preguntas abiertas

El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó este sábado que el próximo 16 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, se iniciará el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la localidad de 9 de Julio durante un almuerzo en lo de su abuela realizado el 13 junio del 2024. Hay un total de 16 imputados en el caso que paralizó al país.

Para la audiencia de debate, que se llevará a cabo ese mismo día, la Justicia dispuso la citación de los fiscales Carlos Adolfo Shaefer y Tamara Ahimará Pourcel; sumado a los querellantes y familiares María Luisa Noguera, José Peña y Mariano Peña -padres y hermano del pequeño-, junto a sus representantes legales y los abogados defensores de todos los imputados en la causa.

"Las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los días martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los días miércoles y jueves; manteniéndose dicho orden de forma sucesiva conforme a la agenda prevista y hasta la finalización del proceso", indicaron a través del fallo al que accedió El Destape.

Noticia en desarrollo