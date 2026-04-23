Sorpresa total: el actor del momento estaría de novio con una famosa modelo.

Las redes sociales estallaron de especulaciones tras el primer fin de semana del festival de Coachella 2026. Según fuentes cercanas a la revista estadounidense People, dos estrellas de la farándula empezaron un vínculo amoroso a principios de febrero.

Los protagonistas de esta supuesta historia de amor son el actor Jacob Elordi y la reconocida modelo estadounidense Kendall Jenner. La cuenta especializada Deuxmoi filtró un encuentro muy acaramelado entre ambos en la fiesta posterior al evento musical de Justin Bieber, donde cruzaron besos a la vista de todos los presentes. A pesar de los intentos por resguardar su intimidad, la coincidencia de los dos en la ciudad de Los Ángeles facilitó las citas a solas.

El rol clave de Kylie Jenner

La gran responsable de esta sorpresiva unión fue la hermana menor de la modelo. Kylie Jenner forjó una fuerte amistad con el protagonista de Cumbres Borrascosas durante la temporada de premios de este año. Al notar la soltería de su hermana mayor tras la ruptura con el cantante Bad Bunny a fines de 2023, la empresaria no dudó en oficiar de cupido. Su objetivo principal era organizar divertidas citas dobles en su círculo íntimo junto a su propio novio, Timothée Chalamet.

Revelaron que Jacob Elordi estaría en pareja con Kendall Jenner.

Los primeros encuentros amorosos se concentraron en la mansión de Kendall Jenner, un espacio ideal para evitar a los fotógrafos. Allí, la química entre la figura de las pasarelas y el galán de cine resultó inmediata. De esta manera, el intérprete conquistó el corazón de la codiciada celebridad, quien siempre prefiere mantener su vida privada muy lejos de los flashes mediáticos.