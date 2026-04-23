Prepagas eliminadas: el listado completo de las 166 entidades que dio de baja el Gobierno

Con la baja de otras cuatro prepagas por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud el último martes, ya son 166 los agentes alcanzados por "procedimientos de rechazo de inscripción definitiva", en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y "compitan libremente en el mercado”.

El último listado de prepagas rechazadas por la SSS incluía, entre otras, a Círculo Médico de San Luis; Círculo Médico de Bragado; Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima; Protección Médica SRL; ECSA Salud; Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina; And the Yellow Too S.A.; Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario; Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

En ese momento, el gobierno de Javier Milei había señalado que se trataba de una etapa más dentro de un plan de fiscalización más amplio. Desde la SSS, el objetivo es contar con un registro actualizado que refleje únicamente a prestadores activos, con capacidad real de brindar cobertura. El proceso continuará mientras se detecten irregularidades o incumplimientos en los requisitos mínimos para operar dentro del sistema de salud privado.

El listado completo de las 166 prepagas eliminadas por el Gobierno