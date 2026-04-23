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Prepagas eliminadas: el listado completo de las 166 entidades que dio de baja el Gobierno

Lo resolvió en las últimas semanas la Superintendencia de Servicios de Salud para reflejar solo a entidades que "acrediten actividad real".

23 de abril, 2026 | 12.40

Con la baja de otras cuatro prepagas por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud el último martes, ya son 166 los agentes alcanzados por "procedimientos de rechazo de inscripción definitiva", en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y "compitan libremente en el mercado”.

El último listado de prepagas rechazadas por la SSS incluía, entre otras, a Círculo Médico de San Luis; Círculo Médico de Bragado; Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima; Protección Médica SRL; ECSA Salud; Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina; And the Yellow Too S.A.; Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario; Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

En ese momento, el gobierno de Javier Milei había señalado que se trataba de una etapa más dentro de un plan de fiscalización más amplio. Desde la SSS, el objetivo es contar con un registro actualizado que refleje únicamente a prestadores activos, con capacidad real de brindar cobertura. El proceso continuará mientras se detecten irregularidades o incumplimientos en los requisitos mínimos para operar dentro del sistema de salud privado.

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El listado completo de las 166 prepagas eliminadas por el Gobierno

  1. Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
  2. Grupo Proyectar S.R.L.
  3. Clínica Espora S.A.
  4. Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
  5. SEM Olavarría S.R.L.
  6. Emergencia Médica Privada S.A.
  7. Grupo IE Traslados S.A.
  8. Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
  9. Medinals S.A.
  10. Del Sol S.A.
  11. Veramed SRL
  12. Cardioblas S.A.
  13. Formar Salud S.A.
  14. VFMH Desarrollos S.A.
  15. Salud Patagónica S.A.
  16. UB Asistencial S.A.
  17. Cobertmed SRL
  18. Azul Salud S.A.
  19. Alianza Mediterránea de Salud S.A.
  20. Premium Traslados S.R.L.
  21. Carmed S.R.L.
  22. Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
  23. Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
  24. Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
  25. Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
  26. Cooperativa Bienestar Ltda.
  27. Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
  28. Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
  29. Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
  30. Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
  31. Asociación Mutual San Isidro Labrador
  32. Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
  33. Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
  34. Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
  35. Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
  36. Asociación Mutual Trabajo y Progreso
  37. Asociación Mutual Renacer
  38. Asociación Mutual 22 de Julio
  39. Asociación Mutual Bancaria
  40. Mutual Agua y Energía Salta
  41. Mutual de Docentes Privados
  42. Asociación Mutual Crecer
  43. Centro Gallego Sociedad Mutual
  44. Asociación Mutual Triángulo
  45. Mutual de Integración Latinoamericana
  46. Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
  47. Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
  48. Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
  49. Asociación Mutual Todos Unidos
  50. Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
  51. Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
  52. Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
  53. Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
  54. Asociación Mutual Pedro Campos
  55. Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
  56. Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
  57. Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
  58. Mutual Solidaria Génesis
  59. Magna Salud S.R.L.
  60. OMSA Prosal S.A.
  61. Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
  62. Emergencias Médicas Santa María S.A.
  63. Medicina Asistencial Privada S.R.L.
  64. Medycin S.R.L.
  65. IE Emergencias Chivilcoy S.A.
  66. Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
  67. Compañía Global de Salud S.A.
  68. Vivir Medicina Privada S.A.
  69. Medical S.R.L.
  70. Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
  71. Siempre S.R.L.
  72. Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
  73. Roma Salud S.A.
  74. Opsal S.A.
  75. Master Med System S.R.L.
  76. Coseguro Total S.R.L.
  77. Centro Médico del Parque SDH
  78. Mitre Medical Network S.A.
  79. Salud Total S.A.
  80. Confederada Salud SRL
  81. Noba Pampa Salud SRL
  82. Quince
  83. MPN Medical International S.A.
  84. Compañía Mediterránea de Salud S.A.
  85. Gerenciar Salud SRL
  86. Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
  87. Prepaga SRL
  88. Aio Care S.R.L.
  89. Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
  90. Centro Salud S.A.
  91. Medicina Argentina S.A.
  92. Sid Medical S.A.
  93. Acarti S.A.
  94. Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
  95. Comese Coop. Ltda.
  96. Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
  97. Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
  98. Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
  99. Mutual de Activos y Pasivos
  100. Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
  101. Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
  102. Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
  103. Mutual Doce de Enero
  104. Asociación Mutual de Óptica Integral
  105. Asociación Mutual Versailles
  106. Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
  107. Asociación Mutual Los Andes
  108. Amtapra
  109. Asociación Mutual Arquitas
  110. Asociación Mutual Veteranos Argentinos
  111. Mutual Ibatin
  112. Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
  113. Staff Médico S.A.,
  114. Sancor Medicina Privada S.A
  115. Obra Social del Personal Aeronáutico
  116. Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  117. Mutual Persona John Deere Argentina
  118. Asistencia Mutual Aeronavegante
  119. Instituto Médico Asistencial IMA
  120. Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  121. Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  122. Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  123. Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  124. Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  125. Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  126. Asociación Mutual Intercooperativa
  127. Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  128. Instituto Materno Infantil S.A.
  129. Empy SRL
  130. Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  131. Austral Organización Médica Integral
  132. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  133. Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  134. IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  135. Cardio S.A.
  136. Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
  137. Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  138. Plan Odontológico Integral S.A.
  139. Cámara de Tabaco de Misiones
  140. Codime S.A.
  141. Mapfre Salud S.A.
  142. Sociedad Médica Universitaria S.A.
  143. Carra Salud S.A.
  144. Huinca Salud
  145. Rescate Centro S.A.
  146. Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
  147. Emergencias Médicas Punilla S.A.
  148. Grupo Gerenciador G4 S.A.
  149. Emergencia Cardio Asistencial S.A.
  150. Pangea S.A.
  151. Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
  152. Armiento S.A. (Grupo A Mano)
  153. Círculo Médico de San Luis
  154. Círculo Médico de Bragado
  155. Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
  156. Protección Médica SRL
  157. ECSA Salud
  158. Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
  159. And the Yellow Too S.A.
  160. Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
  161. Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
  162. Mutual Odontológica Argentina
  163. Su Medicina Asistencia S.A.
  164. Instituto Panamericano de Salud S.A.
  165. Imedical S.A.
  166. Seres
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