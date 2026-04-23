Tenía 67 años: el mundo de la televisión despide a una figura muy reconocida.

El mundo del espectáculo sufre otra dura pérdida. La policía local confirmó el sorpresivo fallecimiento del famoso cazador de subastas Darrell Sheets a los 67 años de edad en su domicilio. Las autoridades investigan un presunto suicidio como la causa principal del trágico desenlace.

La noticia desató una enorme conmoción entre los fieles seguidores de ¿Quién da más?, el exitoso formato de la cadena A&E,. Según la información exclusiva del portal TMZ, los agentes de la ciudad de Lake Havasu, en el estado de Arizona, acudieron a la residencia del mediático cerca de las dos de la mañana del miércoles tras un desesperado llamado. Al ingresar al lugar, los efectivos constataron la muerte de Darrell Sheets por una herida de bala en la cabeza. Según TMZ, los investigadores sospechan de un disparo autoinfligido.

Su vida lejos de la pantalla

Tras su extensa participación en 163 episodios del reality show, la estrella televisiva decidió alejarse de los grandes flashes de Hollywood. En su nueva vida, el hombre abrió una pintoresca tienda de antigüedades para continuar con su enorme pasión por los objetos de valor.

Sin embargo, su salud presentó graves complicaciones en el último tiempo. En marzo de 2019, el artista sufrió un severo ataque al corazón que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

Tenía 67 años: el mundo de la televisión despide a una figura muy reconocida.

Frente al doloroso final, los directivos del canal emitieron un comunicado oficial para despedir a su histórica figura. "Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento difícil", expresaron con profunda tristeza. A lo largo de su carrera, el popular comprador de depósitos no solo brilló en las clásicas subastas, sino que también deslumbró con apariciones especiales en prestigiosos programas estadounidenses.