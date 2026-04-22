El proyecto oficial propone eliminar las PASO y modificar el financiamiento de campañas políticas.

Desde Israel, en el marco de la celebración de un nuevo aniversario del país hebreo, el presidente Javier Milei volvió a intentar sacudir el tablero político al anunciar el envío al Congreso de una ambiciosa reforma electoral. Aunque se trata de una vieja bandera del gobierno libertario, el mandatario decidió desempolvarla en un momento en el que busca desplazar de la agenda temas sensibles como la inflación y las investigaciones judiciales que afectan a su entorno.

La jugada encendió alarmas en la oposición, donde interpretan que la Casa Rosada intenta modificar las reglas de juego en medio de la crisis política y condicionar el armado electoral rumbo a 2027. “El proyecto de reforma electoral tiene un único objetivo que es la eliminación o suspensión de las PASO", advirtió el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, en diálogo con El Destape. El exjefe de Gabinete consideró que la principal expectativa del Gobierno con la supresión de las primarias es generar una “ruptura” en el peronismo.

“No quieren que la oposición tenga un mecanismo legítimo de resolver sus diferencias", planteó, al tiempo que desestimó que los cambios tengan que ver con una intención del oficialismo de generar un ahorro para las arcas públicas. “Se sienten más seguros en un escenario potencial de balotaje, porque ahí capitalizan el antiperonismo”, analizó Rossi sobre el escenario que el Ejecutivo intenta diagramar de cara a las elecciones del año próximo.

Alarmas por el cambio de reglas

Pero el exministro de Defensa no fue el único que salió con los tapones de punta contra el cambio de reglas de juego electoral que proponen los libertarios. El diputado Miguel Ángel Pichetto fue uno de los más críticos, ya que calificó como "poco sólido" el argumento del ahorro económico para eliminar las primarias. En declaraciones a TN, Pichetto advirtió que el oficialismo enfrentará serias dificultades legislativas, ya que las leyes electorales requieren una mayoría absoluta (129 diputados y 37 senadores) que hoy La Libertad Avanza no posee por sí sola. "Hay sectores que no van a permitir que se saquen las PASO", sentenció el legislador, quien también cuestionó el intento de alterar las reglas de juego a solo un año y medio de las elecciones presidenciales.

Dentro del peronismo, las posturas oscilan entre la crítica técnica y la reorganización interna. El diputado Sebastián Galmarini cuestionó la falta de claridad sobre cómo se seleccionarán los candidatos sin las PASO. “Ahora queres eliminar las PASO para dividir a la oposición? Pero además, no decís cómo se va a seleccionar los candidatos de los partidos. ¿Es tu dedo?, preguntó. Por su parte, el senador Sergio Uñac reaccionó instando al PJ a organizar sus propias internas abiertas antes de fin de año para no quedar a merced de las decisiones del Ejecutivo.

En el radicalismo, el senador Maximiliano Abad expresó su rechazo a eliminar el sistema actual sin una alternativa superadora al sostener que volver a la selección de candidatos por cúpulas partidarias es "retroceder". Insulso, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de ideas similares al Ejecutivo nacional en algunos aspectos, se había manifestado a favor de mantener las primarias.

A pesar del rechazo anticipado de la oposición, el oficialismo tiene pensado defender el proyecto desde la austeridad y el gastado argumento del equilibrio fiscal. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, escribió el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su cuenta de X tras el anuncio que hizo el Presidente por la misma vía.

¿Qué propone el proyecto oficialista?

Si bien aún no se conoce la letra chica, la propuesta del Ejecutivo se estructura sobre tres pilares fundamentales que buscan transformar el financiamiento y la competencia electoral en Argentina: