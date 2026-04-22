Desarrollo federal: Quintela recibió a intendentes santafesinos para diseñar acciones en conjunto

A través de una jornada de articulación política con eje en el federalismo, el gobernador Ricardo Quintela recibió en Casa de Gobierno a jefes comunales y referentes santafesinos en una jornada que refuerza el posicionamiento de la Provincia de La Rioja. El encuentro se enmarca en la estrategia del mandatario de impulsar un espacio amplio, plural y con proyección nacional.

"El verdadero federalismo se construye desde la unión de las provincias, conociendo de cerca la realidad de cada comunidad y compartiendo la misma esperanza de construir un futuro mejor para todos y todas", expresó el mandatario. El encuentro dejó planteada la intención de profundizar estos espacios de intercambio como herramienta para fortalecer la integración regional y avanzar en una agenda política que tenga como eje la articulación entre provincias y el desarrollo con perspectiva federal.

El encuentro forma parte del proceso de posicionamiento que viene desarrollando Quintela, con la intención de consolidar una alternativa política de alcance federal. La iniciativa apunta a integrar distintos sectores y generar un espacio de diálogo que represente las realidades del interior del país.

Desarrollo en la región

Durante la jornada, se abordaron temas vinculados al desarrollo regional, la coordinación entre jurisdicciones y la necesidad de fortalecer el rol de las provincias en la toma de decisiones. En ese marco, Quintela puso el foco en la importancia de construir una mirada común desde el interior.

La actividad reunió a dirigentes de distintos puntos del país en un contexto donde las provincias buscan fortalecer vínculos y construir agendas comunes frente a los desafíos actuales. En ese sentido, La Rioja se posiciona como un ámbito de debate político e institucional, orientado a consolidar consensos y ampliar la articulación territorial.

Consolidación de apertura a capitales extranjeros

La Rioja continúa consolidándose con la apertura a capitales extranjeros tras la llegada de la empresa china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd., en cumplimiento de los acuerdos establecidos durante la misión oficial de 2025.

Quintela destacó que este arribo permite transformar los convenios en oportunidades reales de inversión en minería y energía, especialmente en sectores estratégicos como el litio y las tierras raras.

La iniciativa busca potenciar el interior riojano mediante la incorporación de tecnología y el desarrollo de infraestructura productiva con una mirada responsable sobre los recursos naturales. Bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, equipos técnicos y la empresa estatal EMSE trabajan junto a la comitiva asiática en relevamientos por diversos departamentos del sur y oeste provincial.