Así es la casa de Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis: las fotos

Tras finalizar la convivencia con Daniela Celis, Thiago Medina apostó por independizarse y establecerse en su propio espacio.

Thiago Medina comenzó una nueva etapa personal luego de su separación de Daniela Celis, con quien compartía la crianza de sus hijas. El ex participante de Gran Hermano decidió mudarse a una vivienda propia, lo que despertó interés sobre cómo es su nuevo hogar y el cambio en su estilo de vida.

El nuevo hogar de Thiago Medina tras su separación

Después de poner fin a la convivencia con Daniela Celis, Thiago Medina optó por reorganizar su vida y establecerse en una casa propia. Se trata de un espacio modesto, acorde a una etapa de transición en la que el joven prioriza la independencia y la construcción de un nuevo comienzo.

La decisión de mudarse no fue improvisada. Según se conoció, ya venía considerando la posibilidad de contar con su propio lugar desde hacía tiempo. Incluso, tras el accidente en moto que sufrió en 2025, había regresado de manera temporal a la casa familiar antes de concretar este paso.

La nueva vivienda representa no solo un cambio físico, sino también un movimiento significativo en su vida personal, marcado por la necesidad de redefinir rutinas y asumir una dinámica diferente tras la separación.

La casa de Thiago Medina. Crédito: Instagram de Thiago Medina

Cómo es la casa de Thiago Medina: ambientes y detalles

El interior de la casa de Thiago Medina se caracteriza por su sencillez y funcionalidad. El espacio principal está compuesto por un living-comedor que integra un sillón, una mesa pequeña y una escalera de madera que conduce hacia el dormitorio ubicado en la planta superior.

Uno de los aspectos más destacados es la luminosidad del ambiente, que aporta una sensación de amplitud y orden. La disposición de los muebles responde a una lógica práctica, pensada para la vida cotidiana.

Además, la vivienda cuenta con salida a un patio, un sector que cumple múltiples funciones. Allí, el ex participante de Gran Hermano puede realizar tareas domésticas como lavar y colgar la ropa, así como también disponer de un espacio al aire libre para momentos de descanso.

La casa que remodeló Thiago Medina tras participar en Gran Hermano.

La relación con Daniela Celis y la crianza de sus hijas

A pesar de la separación, Thiago Medina mantiene un vínculo cercano con Daniela Celis, con quien comparte la crianza de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Ambos coincidieron en la importancia de priorizar el bienestar de las niñas por encima de cualquier diferencia personal.

La relación entre ellos se transformó con el tiempo, pasando de la convivencia a una dinámica más independiente, pero basada en el respeto. Según trascendió, durante la etapa en la que vivían juntos ya mantenían espacios diferenciados dentro del hogar, lo que facilitó la transición hacia esta nueva organización.

Daniela Celis había anticipado este cambio al señalar que el joven se encontraba en proceso de conseguir su propia casa, una meta que finalmente se concretó como parte de su crecimiento personal.