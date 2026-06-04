Cuánto sale comer en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui

El restaurante cuenta con una carta variada que incluye entradas, platos principales, pastas, postres y opciones de coctelería

Tegui continúa siendo uno de los nombres más destacados de la gastronomía argentina. La propuesta liderada por Germán Martitegui evolucionó en los últimos años y hoy encuentra en Tegui Barra una nueva expresión de cocina de autor, diseño y alta gastronomía en pleno corazón de Buenos Aires.

Cómo es Tegui Barra, la propuesta gastronómica de Germán Martitegui

Ubicado sobre Rodríguez Peña 1971/1973, en el barrio de Recoleta, Tegui Barra forma parte del renovado proyecto gastronómico conocido como Tegui Casa. El espacio mantiene la identidad culinaria que convirtió a Germán Martitegui en una referencia de la cocina argentina contemporánea.

La propuesta se caracteriza por combinar técnicas de alta cocina con ingredientes seleccionados y presentaciones cuidadas. A esto se suma una carta de coctelería diseñada para acompañar cada plato y una ambientación sofisticada que busca ofrecer una experiencia integral.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la variedad de opciones disponibles. La carta incluye entradas, platos principales, pastas, guarniciones, postres y bebidas que reflejan el estilo creativo del chef, con recetas clásicas reinterpretadas y alternativas vegetarianas.

Cuáles son los precios de las entradas y platos principales en Tegui

Los valores del menú muestran claramente el posicionamiento premium del restaurante. Las entradas comienzan en $18.000 y alcanzan los $28.000 en algunas de las propuestas más elaboradas.

Entre las opciones iniciales aparecen preparaciones como ajo verde, mientras que especialidades como las rillettes de trucha, el tartar de lomo y el paté de hongos se encuentran entre las más costosas de esta sección.

Los platos principales concentran algunas de las propuestas más exclusivas de Tegui. El ojo de bife de 600 gramos acompañado con queso azul figura como el plato de mayor valor de la carta, con un precio de $90.000.

Otras alternativas destacadas incluyen el confit de pato y el shawarma de hongos, ambos con un valor de $60.000. También forman parte del menú el pollo asado con hierbas por $48.000 y la pesca del día con manteca blanca por $54.000.

Las guarniciones se abonan por separado y tienen un costo de $18.000. Entre las opciones disponibles se encuentran las papas fritas con cheddar inglés, puré de papas, espinacas a la crema, zanahorias con pesto y ensalada Caesar.

Cuánto cuestan las pastas y los postres del restaurante

La sección de pastas también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta gastronómica de Germán Martitegui. La pasta corta con tomate y stracciatella tiene un precio de $40.000, mientras que la pasta rellena con mascarpone y arvejas alcanza los $46.000.

En el apartado dulce, la mayoría de los postres ronda los $19.000. Entre las opciones disponibles aparecen el tiramisú, la mousse de chocolate, los sorbetes y los frutos rojos acompañados con yogur.

La tradicional bola de fraile se posiciona como una de las alternativas más exclusivas de la sección, con un valor de $22.000.

Tegui Barra ofrece una propuesta que combina alta gastronomía, diseño y una experiencia pensada en cada detalle

Cuánto puede costar una comida completa en Tegui Barra

El costo final de la experiencia depende de la elección de cada comensal. Una comida que incluya entrada, plato principal, guarnición, postre y una bebida puede superar fácilmente los $100.000 por persona.

La carta de bebidas contempla cocktails clásicos como negroni, gimlet y la denominada “agüita de tomate”, todos con un valor de $16.000. También existen mocktails y opciones sin alcohol desde los $5.000.

Gracias a una propuesta que combina diseño, servicio, cocina de autor y una ubicación privilegiada en Recoleta, Tegui se mantiene entre los restaurantes más exclusivos y comentados de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia gastronómica diseñada por Germán Martitegui continúa atrayendo tanto a amantes de la alta cocina como a quienes buscan conocer una de las propuestas más reconocidas del país.