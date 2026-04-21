Quién es Daniela Celis, la ex participante de Gran Hermano

De Gran Hermano a la fama: el origen de “Pestañela”

El nombre de Daniela Celis volvió a instalarse en la conversación pública tras un momento viral en streaming. La ex participante de Gran Hermano, conocida como “Pestañela”, protagonizó una situación que generó repercusiones en redes sociales por un insólito comentario que hizo en su visita a Luzu TV.

Daniela Celis en Luzu TV: el comentario que generó polémica

En los últimos días, Daniela Celis quedó en el centro de la escena tras un episodio ocurrido en “Patria y Familia”, el programa de Luzu TV. Durante una conversación al aire, realizó un comentario que generó incomodidad en el estudio y repercusiones inmediatas.

En medio de un intercambio, lanzó una pregunta que sorprendió a sus compañeros: “¿Cómo hacían los indios para vivir sin agua?”. La frase generó reacciones en la mesa, donde se intentó intervenir para reformular el planteo y evitar interpretaciones problemáticas.

Sus colegas buscaron aclarar que el término adecuado es “pueblos originarios”, en un intento por encauzar la conversación hacia un lenguaje más respetuoso. Sin embargo, la influencer insistió en su inquietud, explicando que su intención era comprender cómo vivían las personas en ese contexto.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se abrió un debate. Mientras algunos usuarios interpretaron el comentario como una duda genuina sin intención ofensiva, otros cuestionaron el uso del lenguaje y remarcaron la importancia de abordar estos temas con mayor precisión.

El paso de Daniela Celis por Gran Hermano y su salto a la fama

La popularidad de Daniela Celis comenzó a consolidarse durante su participación en el reality Gran Hermano. Dentro de la casa, su personalidad intensa y carismática la convirtió en una de las figuras más comentadas del ciclo.

El apodo “Pestañela” surgió en ese contexto y rápidamente fue adoptado por el público, que la identificó como una de las participantes más expresivas del programa. Su paso por el reality no solo le otorgó visibilidad, sino que también marcó el inicio de una carrera mediática en crecimiento.

Tras su salida, logró capitalizar la exposición con una estrategia centrada en redes sociales, donde construyó una comunidad activa que sigue de cerca cada uno de sus pasos. Ese vínculo con su audiencia se transformó en uno de los pilares de su presente profesional.

El presente de Daniela Celis como influencer y panelista

El presente de Daniela Celis como influencer y panelista

Más allá de la polémica, Daniela Celis mantiene una agenda activa en el mundo del entretenimiento. Actualmente se desempeña como influencer, modelo y panelista, con presencia en distintos formatos, desde televisión hasta plataformas digitales y streaming.

Su participación en proyectos vinculados al universo de Gran Hermano le permitió sostener su visibilidad, mientras que las colaboraciones con marcas y campañas publicitarias consolidaron su perfil comercial. Esta combinación de contenidos y apariciones mediáticas le permitió diversificar su carrera.

El manejo de sus redes sociales también juega un rol clave. Allí comparte aspectos de su vida cotidiana, proyectos laborales y reflexiones personales, fortaleciendo el vínculo con su audiencia.

La vida personal de Daniela Celis y su vínculo con Thiago Medina

En el plano personal, Daniela Celis mantiene una relación distante Thiago Medina, a quien conoció durante su paso por Gran Hermano 2022. La pareja atravesó diferentes etapas, con momentos de distanciamiento y reconciliación. Actualmente, ambos se encuentran separados: "Pestañela" fue vinculada con el influencer Nick Sícaro; mientras que el padre de sus hijas intentó volver a conquistarla contratando un grupo de mariachis.