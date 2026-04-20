Daniela Celis se fue al pasto en LUZU TV al hablar de "los indios": "¿Cómo hacían?"

El comentario de Daniela Celis que no pudo pasar desapercibido.

Daniela Celis protagonizó un momento incómodo durante su participación en Patria y Familia, el programa de Luzu TV. La ex Gran Hermano, conocida popularmente como “Pestañela”, realizó un comentario al aire que rápidamente generó repercusiones y abrió un debate entre los usuarios.

Todo ocurrió cuando en medio de un intercambio, Celis lanzó una pregunta que sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia: “¿Cómo hacían los indios para vivir sin agua?”. La frase provocó reacciones inmediatas en la mesa, donde intentaron intervenir para reformular el planteo y evitar confusiones.

Sus compañeros, liderados por Fede Popgold, buscaron aclararle que el término correcto era “pueblos originarios”, intentando encauzar la charla hacia un lenguaje más adecuado. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el tema, Daniela insistió con su duda y trató de explicarse mejor, remarcando que quería entender: “seres humanos, cómo vivían”.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el comentario. Mientras algunos defendieron a la influencer argumentando que se trató de una pregunta genuina formulada sin mala intención, otros cuestionaron el uso del lenguaje y señalaron la importancia de utilizar términos respetuosos al referirse a comunidades originarias.

Cumpleaños, mariachis y sorpresa romántica

La semana pasada, “Pestañela” celebró su cumpleaños y volvió a ser noticia por un gesto inesperado de su ex pareja, Thiago Medina. El joven sorprendió al enviarle mariachis hasta la puerta de su lugar de trabajo, un regalo que llamó la atención de sus compañeros y generó emoción. Si bien ellos aclararon que no mantienen una relación sentimental actualmente, más que la crianza de sus dos hijas, el gesto de Thiago volvió a encender los rumores de que su vinculo aun no esta del todo cerrado.