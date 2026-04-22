Tenía EPOC: murió un actor muy reconocido en Argentina a los 85 años.

La televisión despide a una de sus figuras más queridas. El ambiente artístico de México confirmó la muerte a los 85 años de Ricardo de Pascual, famoso por sus múltiples participaciones en El Chavo del 8, la exitosa serie de comedia creada por Roberto Gómez Bolaños. La novedad generó una fuerte conmoción entre los fieles televidentes de toda América Latina.

Si bien el entorno familiar no detalló la causa exacta de su partida física, los problemas médicos del artista eran de público conocimiento. El propio intérprete reveló tiempo atrás su dura lucha contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). "De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio", confesó en una entrevista reciente con un tanque de oxígeno a su lado.

Además de esa grave afección, la estrella padecía severas complicaciones cardíacas, renales y de columna.

El inolvidable Señor Calvillo

A lo largo de su vasta trayectoria, el profesional construyó un amplio currículum en cine, teatro y televisión. Dentro del universo de la mítica vecindad, alcanzó su pico de popularidad bajo el rol del Señor Calvillo, un empresario millonario con oscuras intenciones inmobiliarias y un fugaz interés romántico por Doña Clotilde. También encarnó al misterioso Señor Hurtado.

Murió Ricardo de Pacual, actor que interpretó al Señor Calvillo en El Chavo del 8.

A pesar del constante dolor físico, su compromiso con el arte permaneció intacto hasta el final. “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario", aseguró en sus últimas declaraciones a la prensa.