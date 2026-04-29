Grave denuncia por maltrato a una figura que trabajó con Majul: "Estaba nerviosa"

Las acusaciones salieron por una compañera de trabajo.

María Julia Oliván, excompañera de Luis Majul en La Cornisa, quedó en el centro de la polémica luego de que en las últimas horas trascendieran fuertes acusaciones en su contra vinculadas a un supuesto maltrato laboral. El conflicto salió a la luz a partir del testimonio de una compañera de trabajo, lo que rápidamente generó repercusión en el ambiente televisivo y en redes sociales.

La denuncia fue realizada por Fernanda Iglesias, panelista del programa que conducía junto a Oliván en Border, el canal de streaming que encabeza la periodista, excompañera de Jorge Lanata. El tema tomó mayor dimensión cuando fue abordado en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde revelaron detalles del tenso episodio ocurrido detrás de cámara. "Trabajaban juntas en el streaming; ella contó algo, Fernanda respondió algunas cosas, también por redes sociales", explicó el conductor al introducir el tema, anticipando el conflicto que se había desatado entre ambas comunicadoras.

Los detalles de la pelea

Carolina Molinari fue quien amplió la información y reconstruyó la situación según el relato de Iglesias. "Fernanda fue, como todos los jueves, a trabajar a Border y dice que llegó como siempre con los temas. Llegó María Julia de mal humor y le hizo un comentario sobre su cuerpo. Le pareció molesto, pero bueno, pasó. Cuando se pone a almorzar algo; también le hizo un comentario sobre el almuerzo y después le hizo una crítica sobre lo que dijo en Puro Show, una opinión", detalló la panelista.

"Pasan a lo laboral. Fernanda le dice los temas que tiene y dice: ‘Bueno, quiero algún tema para mí, necesito un tema propio’. María Julia estaba nerviosa porque quería desarrollar el tema de la marcha por la ley de discapacidad", agregó Molinari, marcando el momento en que la tensión se trasladó al plano profesional.

Siempre según el relato difundido en LAM, la situación terminó de escalar cuando surgieron diferencias respecto a la propuesta editorial del día. "Como que no tenía mucho tiempo para ponerse al día. María Julia le dijo que los temas no le gustaban, que eran una porquería. Fernanda le dijo: ‘Me estás hablando mal, no me maltrates’. Lo que me comenta Fernanda es que siempre tuvo esa dinámica el programa, pero hoy es como que ella le dijo que quería que le prepare un tema para ella", concluyó.