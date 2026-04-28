La altura de Eduardo Feinmann: cuánto mide el periodista y conductor de TV

El recorrido profesional de Eduardo Feinmann lo posiciona como uno de los periodistas más influyentes del ámbito político en Argentina

La figura de Eduardo Feinmann genera interés constante tanto por su trayectoria en los medios como por aspectos de su vida personal. Entre las consultas más frecuentes aparece su estatura, un dato que suele despertar curiosidad en torno al reconocido periodista y conductor de televisión argentino.

Cuánto mide Eduardo Feinmann: la respuesta del propio periodista

La altura de Eduardo Feinmann fue tema de conversación en distintas entrevistas, especialmente cuando surgieron rumores sobre su vida personal. En ese contexto, el propio conductor decidió referirse al tema con una declaración directa.

Durante una entrevista con la periodista Fernanda Iglesias para La Nación en 2013, Feinmann expresó: “No, no. Soy cero facha. Soy enano. Mido 1,68. No me da el piné. No sirvo para eso. Lo mío es el periodismo de actualidad, el periodismo político”.

De esta manera, el propio protagonista confirmó que su estatura es de 1,68 metro. La frase, además, señala su estilo frontal y sin rodeos, una característica que también se traslada a su desempeño profesional.

La carrera de Eduardo Feinmann en radio y televisión

Antes de abordar detalles personales, resulta clave entender el recorrido profesional de Eduardo Feinmann, uno de los nombres más instalados en el periodismo político argentino. Nacido el 31 de octubre de 1958 en Buenos Aires, desarrolló una extensa carrera como abogado, analista y conductor.

Su presencia en medios se consolidó con programas radiales y televisivos de gran audiencia. Fue columnista en “El oro y el moro”, ciclo conducido por Oscar González Oro en Radio 10, y también lideró espacios propios como “Dicho y Hecho”. En televisión, se destacó al frente de “El Diario” en C5N entre 2007 y 2015, y posteriormente en “El Noticiero” en A24 y La Nación+.

Además, su rol en la radio continúa vigente con programas matutinos que abordan la actualidad política. Este recorrido lo posicionó como una figura influyente, con opiniones firmes que suelen generar debate en la opinión pública.

La estatura de Eduardo Feinmann fue confirmada por el propio conductor en una entrevista, donde aseguró medir 1,68 metros.

Un perfil mediático marcado por la polémica

Más allá de su altura, Eduardo Feinmann es conocido por sus opiniones contundentes sobre distintos temas de la agenda pública. A lo largo de los años, protagonizó debates en torno a cuestiones sensibles como la legalización de la marihuana, la seguridad y las protestas estudiantiles.

Esa postura firme le valió tanto seguidores como detractores. En relación con las críticas que recibe, también se expresó en la misma entrevista: “El facho es el que me dice que soy facho. Y si ser facho es estar en contra de los delincuentes, en contra de los violadores, en contra de la droga, en contra de los narcotraficantes, en contra de la comisión de delito, bueno, soy facho. Pero yo no lo creo”. Sus declaraciones suelen tener repercusión inmediata, lo que mantiene su nombre en el centro de la escena mediática de manera constante.

La curiosidad del público por los datos personales de Eduardo Feinmann

El interés por la altura de Eduardo Feinmann se inscribe dentro de una tendencia más amplia: la búsqueda de información personal sobre figuras públicas. En el caso de los conductores de televisión, la exposición permanente genera una cercanía que despierta este tipo de consultas.

Aunque se trata de un dato menor frente a su trayectoria, conocer cuánto mide el periodista forma parte de ese vínculo entre audiencia y personaje mediático. En este caso, la respuesta llegó de manera directa por parte del propio protagonista, despejando dudas y confirmando una característica que, lejos de definir su carrera, se suma a los múltiples aspectos que construyen su perfil público.