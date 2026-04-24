Feinmann cuestionó la censura de Milei y confirmó lo que muchos periodistas piensan de él: "Para nosotros"

Feinmann cuestionó la censura de Milei y contó lo que muchos sospechaban.

En la pantalla de A24, el periodista Eduardo Feinmann lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de Javier Milei por la repentina suspensión de las acreditaciones a los trabajadores de prensa. Frente a las cámaras, el presentador expuso el enorme peligro institucional de esta medida.

El descargo comenzó con una frase letal sobre el accionar del oficialismo. "El Gobierno, con este tipo de actitud, le está pegando un rayón a la democracia", sentenció. Acto seguido, recordó el rol vital de la profesión de los trabajadores de prensa: "El periodismo, así como los políticos, los partidos políticos, las instituciones, son parte de la democracia, ¿o no?".

Lejos de moderar su enojo, el comunicador profundizó en los valores constitucionales afectados por esta decisión del gobierno libertario. "El derecho a informar, el derecho a opinar, es un derecho constitucional y es un derecho de la democracia", remarcó para evidenciar la gravedad del asunto.

Además, aclaró cuál es el verdadero sector perjudicado por el bloqueo: "Y no es tanto para nosotros los periodistas, sino para la gente, para el pueblo".

Feinmann cuestionó la censura de Milei y contó lo que muchos sospechaban.

La indignación de Feinmann contra Milei en A24

Para cerrar el segmento, Eduardo Feinmann reiteró su indignación ante las puertas cerradas en la sede del Poder Ejecutivo. "Cerrar la sala de prensa y no permitir el ingreso de los periodistas a la Casa de Gobierno... Me parece que el Gobierno le está haciendo un rayón a la democracia. Y, me parece a mí, al divino botón", concluyó.