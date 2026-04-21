Eduardo Feinmann destrozó como nunca a Victoria Villarruel: "Patética y conventillera"

Eduardo Feinmann destrozó a Victoria Villarruel.

Este martes 21 de abril se realizó en la Basílica de Luján una misa en concordancia con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, al cual asistió la gran parte del arco político. Oficialismo y oposición se congregarón allí en memoria de Jorge Bergoglio, aunque hubo marcadas ausencias. Una de las más notables fue la de Victoria Villarruel, la actual vicepresidenta y quien tiene actualmente las riendas del país, mientras Javier Milei sigue con su viaje por Israel.

Esto no pasó desapercibido: muchos internautas se volcaron en las redes sociales para cuestionar su no presencia, así como también lo hicieron diferentes medios de comunicación. En A24, por ejemplo, Eduardo Feinmann condenó la decisión de la funcionaria, durante el pase con Pablo Rossi.

Se cumplió un año del fallecimiento del Papa Francisco.

Eduardo Feinmann destrozó a Victoria Villaruel

"Aparentemente la información marcaría que Victoria Villarruel estaba en viaje, dio media vuelta...", expuso primeramente el reconocido periodista, quien prosiguió: "Había salido del senado, estaba en camino. La actitud de Victoria Villarruel me da vergüenza propia y ajena, sinceramente. Muestra que es una conventillera, una patética, poco profesional. Ella tiene en estos momentos el mando del país. Es la presidente en ejercicio de este país".

En ese mismo sentido, opinó: "Con muy poco respeto la vi por el lugar que ocupa. Y además menos respeto por quien es el homenajeado. Acá lo importante no es ni Adorni, ni el gabinete que estaba ahí, ni si Kicillof estaba del otro lado. Vos como presidente en ejercicio tenés que estar ahí por el Papa Francisco, no por el resto. Si lograste que te pongan la sillita más adelante, cuál es tu problema. Hasta por la sillita se peleaba. Lo que pasa es que no le interesaba tampoco la sillita, porque le quedaba quizá en cuadro la foto con Adorni, entonces le perjudicaba la foto".

"Vos fíjate la pequeñez, lo patético y conventillera que termina siendo la vicepresidente de la República. Maleducada, malaprendida", concluyó de forma contundente.