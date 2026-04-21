Kicillof recordó a Francisco en la misa: "Su discurso es contrario al de este Gobierno"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó al papa Francisco a un año de su muerte y aseguró que el presidente Javier Milei actúa en contraposición a lo que pregonaba el sumo pontífice. Lo acompañaron en la misa funcionarios de su gobierno, que se acercaron al homenaje a Francisco. "Al papa Francisco no solo hay que recordarlo en la foto", pidió Kicillof ante los micrófonos de la prensa en la puerta de la Basílica de Luján. "Predicó por la justicia social, la cultura del encuentro, predicó la paz y ahí sigue vivo él, sus enseñanzas", agregó el titular del gobierno bonaerense.

Luego, fue consultado por el gobierno de Javier Milei, cuestionado por Francisco cuando estaba vivo por el ajuste y la represión. "Cada uno lo tiene que tomar con seriedad, estamos en una época en la que se respira aires de guerra y el mercado es Dios. Estar tendiéndole la mano al otro es el discurso contrario al de la ultraderecha, palabras de Francisco", opinó Kicillof cuando se le preguntó si la frase previa era dirigida "para el Gobierno".

Quiénes acompañaron a Kicillof

En la previa de la misa, Kicillof recorrió distintos puntos del municipio de Luján en los que se homenajeó al Papa. Entre otros, recorrió una muestra fotográfica de Enrique Cangas que retrata el camino de Jorge Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires y como Papa, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director provincial de Cultos, Juan Torreiro; el intendente local, Leonardo Boto; y el Arzobispo de la Arquidiócesis Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

En ese contexto, Álvarez Rodríguez sostuvo: “A Francisco lo homenajeamos como Papa, pero también como la voz argentina más potente que trabajó para que los sectores más vulnerables y necesitados reciban mayor atención”. “Tomar sus legados y valores nos ayudarán a torcer una historia global cargada de violencia y crueldad”, agregó.

Al respecto, el arzobispo Scheinig recordó: “En un contexto mundial de angustia y asfixia, figuras como la de Francisco nos traen paz y esperanza de transformación”. Asimismo, Boto subrayó: “Debemos mantener viva las ideas que pregonó: este mural nos acompañará a quienes vemos en su figura a un líder que sostenía que no hay desarrollo sin comunidad”.