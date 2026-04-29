“Corruptos son ustedes”: Milei volvió a atacar a la prensa en el Congreso 

Milei reiteró sus ataques a la prensa en Diputados.

En la previa del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, el presidente Javier Milei volvió a atacar este miércoles a la prensa mientras ingresaba al recinto de la Cámara de Diputados. Ante las preguntas de los periodistas presentes sobre su apoyo al ministro coordinador acusado de enriquecimiento ilícito, Milei replicó: “Los corruptos son ustedes”.

El mandatario soltó esta frase al arribar a la Cámara Baja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes también evitaron responder las consultas de los periodistas que se encontraban en la antesala del recinto de Diputados.

La presencia del Presidente es una de las tantas muestras de apoyo que tuvo el Gobierno con Adorni luego de la serie de acusaciones por omisión maliciosa en su declaración jurada por no incluir dos propiedades, una en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz, a su nombre y al de su esposa, Bettina Angeletti.

En el parlamento, Adorni dedicó su discurso a defender los “logros” que considera que tuvo la gestión de La Libertad Avanza (LLA). En tanto, el jefe de Gabinete evitó responder acerca de sus múltiples propiedades o el Caso $Libra en el Informe de gestión que el Poder Ejecutivo le envió a Diputados. Con relación a las acusaciones en su contra, Adorni se limitó a responder que el viaje de su esposa a Nueva York fue una invitación de Karina Milei.

"No hubo gasto del Estado nacional", afirmó Adorni sobre el viaje al que lo acompañó su mujer a la ciudad norteamericana en el marco del Argentina Week. En esa línea, sostuvo que cuando "se le permite" actuar a la Justicia, "se caen las operaciones políticas". Con esa frase atribuyó las múltiples causas en su contra a maniobras de la oposición, pese al avance de la investigación judicial.

Paralelamente al discurso, la Jefatura de Gabinete elaboró un documento catalogado como el “Informe 145”, que fue presentado por Adorni frente a los legisladores en el recinto. El texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas y responde a más de 2000 preguntas.