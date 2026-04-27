Una interna silenciosa empieza a tomar forma dentro del Gobierno. Y ahora, una serie de revelaciones expone un quiebre en la relación entre Javier Milei y Luis Caputo. La información fue reconstruida por los periodistas Nicolás Lantos y Ari Lijalad en El Destape, a partir de fuentes del propio oficialismo.

Según relató Lantos, el vínculo entre ambos no siempre fue cercano. Antes de asumir, Milei había sido muy crítico de Caputo. Sin embargo, el ministro logró revertir esa relación con una estrategia directa, que consistía en decirle a Milei "Javier, tenés razón en todo". Esa frase, según el relato citado por Lantos, fue clave para reconstruir el vínculo.

Lijalad confirmó que esa versión circula desde hace tiempo en ámbitos políticos: “Esa anécdota se suele contar… que Caputo fue con él diciéndole ‘tenés razón en todo’”.

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Uno de los puntos centrales del análisis es el nivel de poder que el presidente le delegó a su ministro de Economía. Según Lantos, Caputo logró incluso incidir en el control del Banco Central. “Este le entregó todo el poder a Caputo”, resumió Lijalad.

El dato no es menor: en términos históricos, los presidentes suelen mantener algún contrapeso dentro del equipo económico, algo que en este caso no ocurrió.

El quiebre entre Milei y Caputo: sin diálogo y con más aislamiento

Pero esa relación empezó a deteriorarse. De acuerdo a la reconstrucción de Lantos, el diálogo entre Milei y Caputo se cortó.

“Antes tenían un diálogo permanente… ahora ya no lo hacen más”, señaló. Además, describió un cambio en el entorno del presidente:

Mayor aislamiento

Menor contacto con funcionarios

Más intermediación en las decisiones

Ante esto, Lijalad planteó una duda clave:

“¿Pero no estuvo siempre así?”

La respuesta sugiere que el nivel actual de cierre es más profundo que antes.

El punto de ruptura, según esta versión, no fue directo entre Milei y Caputo, sino a través de una tercera figura clave: Karina Milei. Lantos explicó que el conflicto se originó en una discusión entre el ministro y la secretaria general de la Presidencia.

“¿Quién tuvo una discusión con Karina? ¿Caputo?”, reaccionó Lijalad al conocer el dato.

El trasfondo de esa discusión fue estratégico. Caputo planteó la necesidad de construir acuerdos políticos con gobernadores para sostener el rumbo económico. Sin embargo, la postura del entorno presidencial fue otra. El conflicto expone una diferencia de fondo:

Caputo proponía ampliar el respaldo político

El círculo de Milei apuesta a avanzar con armado propio

Según Lantos, esa tensión terminó por romper la relación.