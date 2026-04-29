En Radio Rivadavia revelaron el candidato tapado para las elecciones 2027: "Va a ser"

En Radio Rivadavia revelaron el candidato tapado para las elecciones 2027.

En el aire de Radio Rivadavia, el periodista Ignacio Ortelli reveló el plan secreto del "macrismo" para volver al gobierno en 2027. Frente a los micrófonos, el conductor confirmó el entusiasmo en las filas del PRO y expuso la profunda preocupación del sector aliado por el actual rumbo de la Casa Rosada.

"Empieza a crecer la idea en el macrismo de que tiene que ser candidato y que él lo ve cada vez con mejores ojos", relató el periodista sobre Mauricio Macri. Lejos de respaldar de forma incondicional al modelo libertario, el entorno del líder amarillo busca posicionarse de nuevo como una alternativa de poder previsible para el mercado. "Toma conciencia de la importancia que en la Argentina haya de cara al año electoral, además de Milei, una opción capitalista no exacerbada o moderada, una opción capitalista con 'valores republicanos intachables'. Ese punto de vista es muy importante", detalló el analista.

El periodista filtró un pedido del actual ministro de Economía a los otros funcionarios del Gobierno nacional. "Una reunión en la mesa política en la que Luis 'Toto' Caputo habría dicho 'por favor hagan los acuerdos políticos este año así entramos al próximo año sin temblores políticos y la economía mantiene este camino que va a ser bueno'", describió.

Luego, marcó una dura advertencia sobre el futuro de Javier Milei y el polémico rol de su hermana. "Son conscientes de que la economía tiene que llegar con señales de que no va a haber un cambio rotundo de rumbo económico", explicó.

En Radio Rivadavia hablaron sobre la posible candidatura de Mauricio Macri

Qué pasará con Mauricio Macri en las elecciones

Como cierre letal, anticipó la jugada final del presidente del PRO: "Si Milei no levanta y sigue por este camino en el que la hermana lo lleva de las narices a todos lados y muchas veces lo lleva directo al paredón a estrellarse, dicen 'vamos a hacer una propuesta' y hay quienes dicen que va a ser Mauricio Macri".