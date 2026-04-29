Sorpresa por lo que dijo Gustavo Álvarez antes de San Lorenzo vs. Independiente: "Soy hincha"

Gustavo Álvarez reveló su historia con Independiente antes del cruce clave del Torneo Apertura con San Lorenzo.

En la previa de un partido determinante del Torneo Apertura 2026, Gustavo Álvarez dejó una confesión inesperada sobre su vínculo con Independiente. El DT de San Lorenzo habló tras el empate ante Santos y anticipó el duelo como una “final”, en medio de la lucha por la clasificación y con una historia personal que sorprendió a todos.

La conferencia de prensa de Álvarez dejó mucho más que un análisis futbolístico. Luego del empate 1-1 entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana, el entrenador fue consultado por su relación con Independiente, próximo rival en el Torneo Apertura, y sorprendió con una revelación personal. Aunque reconoció haber tenido contacto cercano con el club de Avellaneda durante su infancia, fue claro al desmarcarse de cualquier identificación como hincha. “Mi papá es de Independiente, pero yo soy hincha de El Porvenir”, aseguró.

El DT explicó que su relación con el "Rojo" se dio por tradición familiar. “Él me llevaba los sábados a ver a El Porvenir y los domingos a Independiente. A veces también íbamos a Racing o Lanús”, recordó, marcando el contexto de una infancia atravesada por el fútbol. Sin embargo, no dejó lugar a dudas sobre su sentimiento: “El club por el que realmente sufrí, sufro y quiero que le vaya bien es El Porvenir”.

San Lorenzo vs. Independiente, un partido clave que se juega como una final

Más allá de lo anecdótico, Álvarez dejó en claro que el duelo ante Independiente será decisivo. Con la clasificación en juego, el entrenador lo definió como un punto de quiebre en el semestre. “Hoy todos los partidos son determinantes. Yo hablo de finales cuando después no hay nada, y el del sábado es una final porque no hay margen. Tenemos que clasificar ese día”, afirmó con contundencia. La exigencia no es menor. San Lorenzo llega con la necesidad de asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Apertura, mientras también sostiene su participación en la Copa Sudamericana.

La mentalidad de San Lorenzo: siempre jugar para ganar

Uno de los ejes del discurso del entrenador fue la mentalidad competitiva. Álvarez insistió en que su equipo no especula y que la identidad del club obliga a salir a buscar cada partido. “Los resultados suelen responder a lo que uno se propone. Si apuntás a empatar, podés terminar en el medio. Si apuntás a ganar, tenés más chances de lograrlo”, explicó.

En esa línea, dejó una definición que marca el ADN que pretende para su equipo: “Más allá de la tabla o del rival, vamos a jugar para ganar porque es lo que exige la institución. No hay diferencia entre el plano local e internacional”.

Qué necesita San Lorenzo para clasificar

En términos matemáticos, el panorama favorece a San Lorenzo. El equipo de Álvarez depende de sí mismo: con un empate le alcanza para asegurarse un lugar en los playoffs, sin necesidad de mirar otros resultados.

Independiente, por su parte, también podría avanzar con una igualdad, aunque su clasificación está sujeta a una combinación poco probable: que Defensa y Justicia logre una goleada amplia que revierta la diferencia de gol. Este contexto convierte al duelo en un choque de alta tensión, donde ambos equipos tienen mucho en juego.

El desafío físico y la rotación del plantel

El calendario apretado también juega su partido. San Lorenzo deberá viajar a Ecuador para enfrentar a Cuenca pocos días después del cruce ante Independiente, lo que obliga a una planificación cuidadosa. Álvarez adelantó que definirá el equipo en función del rendimiento y la condición física de los jugadores, teniendo en cuenta la seguidilla de encuentros. La gestión de cargas será clave en un momento donde cada partido puede definir el rumbo de la temporada.

Un cruce con historia y presión

El enfrentamiento entre San Lorenzo e Independiente no solo tiene peso por el presente, sino también por la historia de ambos clubes en el fútbol argentino. Ahora, con la clasificación en juego y un calendario exigente, el partido adquiere un valor aún mayor. Para Álvarez, no hay margen para especular: el objetivo es claro y pasa por ganar.