Horror en Bariloche: una familia rusa hacía trekking y se les cayó su bebé de un año

Lo que debía ser una caminata familiar por uno de los cerros más emblemáticos de Bariloche se convirtió en una escena de terror. Una pareja de origen ruso realizaba trekking por el Cerro Ventana cuando, por razones que aún se investigan, la mochila portabebé que transportaba a su hijo de año y medio se desprendió. El pequeño rodó por una pendiente de entre 10 y 15 metros sobre terreno rocoso.

El accidente ocurrió cerca de las 18 del domingo. La pareja, identificada como I.I. (23 años) y C.I.M., caminaban por un sendero no incluido en los circuitos oficiales.

Según su testimonio, la mochila se soltó de la madre y cayó junto con el bebé cuesta abajo. La madre se arrojó tras él y lo encontró dentro del mismo portabebé con un sangrado nasal y golpes en la cabeza, pero consciente.

El operativo de rescate y la intervención judicial

El llamado al 911 alertó a la policía, que junto a personal de Protección Civil y Parques Nacionales se dirigió al lugar. Los rescatistas acompañaron a la familia hasta la base del cerro, donde una ambulancia trasladó al menor al Hospital Zonal Bariloche (HZB). Un médico policial lo examinó para determinar el alcance de las lesiones.

Por orden del fiscal Guillermo Lista se inició una causa por "negligencia" y se secuestró la mochila para realizar peritajes que determinen por qué falló el sistema de sujeción. Las autoridades buscan establecer si hubo responsabilidad de los padres en el manejo del equipo o si se trató de una falla del producto.

El Cerro Ventana no forma parte de los circuitos oficiales de trekking y presenta sectores de dificultad técnica, lo que limita las tareas de señalización y advertencia. A pesar de ello, es frecuentado por turistas y locales.

Otra turista embarazada rescatada en El Bolsón

Dos semanas antes, un hecho similar conmocionó la región. Una turista de Viedma, embarazada de 34 años y con apenas dos meses de gestación, se descompensó mientras descendía desde el Refugio Los Laguitos, en El Bolsón.

La mujer sufrió pérdidas y vómitos en un sector agreste del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), a más de 16 kilómetros del punto de evacuación más cercano.

La Patrulla de Montaña de Río Negro coordinó un operativo que incluyó el uso de un cuatriciclo para acceder al lugar y estabilizar a la paciente. Fue evacuada pasadas las 23 y derivada al hospital de El Bolsón, donde el equipo de Obstetricia la mantiene en observación.

Estos episodios reavivan el debate sobre la seguridad en actividades de montaña y la necesidad de extremar precauciones, especialmente cuando participan menores o personas con condiciones de salud vulnerables.