Alto tribunal de Colombia suspende provisionalmente decreto sobre recursos de pensiones

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas espera frente a una oficina de Colpensiones en Bogotá

El ​Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el martes un decreto del Gobierno que obliga a los fondos ‌privados de pensiones a ‌trasladar alrededor de 25 billones de pesos (6.957 millones de dólares) de los trabajadores al gestor estatal Colpensiones.

El Gobierno emitió el pasado 23 de abril el decreto que establece que los fondos de pensiones deben transferir en un plazo máximo de 30 días los saldos de las denominadas cuentas de ahorro ​individual de personas ⁠que se trasladaron al sistema público de jubilación en un ‌periodo de transición que permitió una reforma pensional ⁠aprobada en 2024 por el Congreso.

"El ⁠Decreto (...) desbordó los límites de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política", dijo ⁠el fallo del tribunal que ordenó la suspensión ​provisional del decreto.

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La medida encendió las alarmas ‌por el eventual uso de los ‌recursos para propósitos diferentes a lo previsto por la ⁠ley.

La suspensión temporal del decreto tendrá vigencia mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo, de acuerdo con la sentencia.

La decisión del alto tribunal se da a menos ​de cuatro ‌meses de que el presidente Gustavo Petro termine su mandato de cuatro años.

La reforma pensional se encuentra actualmente en revisión en la Corte Constitucional para confirmar su legalidad, después de que se denunciaron vicios ⁠de procedimiento en su aprobación que tuvieron que ser subsanados por el Legislativo.

El decreto se sumó a otro de comienzos de abril en el que el Ministerio de Hacienda estableció un límite de 30% a las inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones, lo que obliga a los fondos de pensiones ‌a repatriar hasta 30.000 millones de dólares en un periodo de entre tres y cinco años.

Analistas y gremios aseguran que las propuestas buscan presionar a los fondos de pensiones para destinar parte de esos recursos a aumentar sus inversiones en títulos de ‌deuda pública interna TES para financiar el gasto público, en momentos en que el Gobierno enfrenta un amplio déficit fiscal para cumplir con ‌su presupuesto de ⁠gastos de este año.

Actualmente, los fondos privados de pensiones tienen una gran parte de los ahorros ​de los trabajadores invertidos en TES, la segunda fuente de financiación interna del gasto público, después del recaudo de impuestos.

(1 dólar = 3.593,17 pesos)

Con información de Reuters