FCC ordenará revisión anticipada de licencias de emisoras de ABC, propiedad de Disney: fuente

En esta ilustración se ven figuras de juguete de personas delante del logotipo de Disney+.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) tiene previsto ordenar revisiones anticipadas de ‌ocho emisoras de ‌la cadena ABC, propiedad de Disney, a partir del martes, en lo que supone una escalada dramática en el pulso del Gobierno del presidente Donald Trump con los principales medios de comunicación, informó una fuente a Reuters.

Las revisiones —que podrían llevar a la ​FCC a intentar ⁠revocar las licencias de las emisoras para operar ‌en las ondas— se dan tras el ⁠llamado de la Casa Blanca ⁠para que se despida al presentador televisivo de ABC Jimmy Kimmel, pero no están directamente relacionadas con ⁠ello, añadió la fuente.

La FCC, una agencia federal ​independiente, concede licencias de ocho años ‌a las emisoras individuales y ‌no ha revocado ninguna en más de 40 ⁠años.

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Kimmel siguió en antena el lunes, pese a las críticas de Trump por una broma que contó antes de un tiroteo ocurrido cerca de ​una cena ‌de periodistas y políticos durante el fin de semana.

Trump ha presionado en repetidas ocasiones a la FCC para que revoque las licencias de las emisoras de NBC , propiedad de ⁠Comcast, y de ABC por una programación que considera objetable. Disney no hizo comentarios de inmediato el martes.

Las licencias no estaban programadas para ser revisadas por la FCC hasta octubre de 2028 y la medida sigue a una investigación de más de un año sobre ‌las prácticas de diversidad de Disney y ABC.

"Esto no tiene precedentes, es ilegal y no lleva a ninguna parte. Esta maniobra política no prosperará. Las empresas deberían impugnarlo de frente. La Primera Enmienda está de su ‌lado", dijo Anna Gómez, comisionada demócrata de la FCC.

Reuters informó por primera vez en marzo de que el presidente ‌de la ⁠FCC, Brendan Carr, estaba evaluando adelantar la revisión de las licencias. Cuando se le ​preguntó el mes pasado si podría intentar revocar alguna licencia de radiodifusión como resultado de las investigaciones pendientes, indicó que era posible.

(Editado en español por Carlos Serrano)