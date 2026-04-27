El fenómeno, que se extenderá hasta el miércoles, dejará temperaturas mínimas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el asentamiento de aire frío polar en la región pampeana. El fenómeno, que se extenderá hasta el miércoles, dejará temperaturas mínimas bajo cero.

Iniciado con posterioridad a las ráfagas de viento que azotaron la tarde - noche del domingo, para el martes se prevé su consolidación con condiciones de estabilidad generalizada y ausencia casi total de precipitaciones. “El cielo despejado y la baja humedad potencian el enfriamiento nocturno”, sumó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

En paralelo, según el modelo térmico actualizado este lunes por el SMN, el aire polar también se replicará en el noroeste del país, más específicamente en las localidades linderas a la cordillera de los Andes.

Llegó el aire polar a la región pampeana y las mínimas se desplomarán bajo cero: qué dice el pronóstico del tiempo

Lunes 27 de abril

Para el primer día hábil de la semana, el SMN prevé la implosión del aire frío polar en el norte de Río Negro, con réplicas mínimas bajo cero en el centro de La Pampa. En tanto, el suroeste de la provincia de Buenos Aires será receptora de temperaturas matinales de hasta 4° C y en la Costa atlántica, hasta 10° C.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sur de Santa Fe y Entre Ríos, las bases térmicas se ubicará en torno a los 8° C.

Martes 28 de abril

Sin lluvias, la segunda jornada del reinado del aire frío polar en la región pampeana signará un avance hacia este del fenómeno. El territorio bonaerense, más específicamente en el centro, será hacedor de temperaturas mínimas de hasta 2°, mientras que en el AMBA y sur del Litoral, el mercurio se desplomará hasta los 8° C.

Miércoles 29 de abril

En lo que será el último día del aire frío polar en la región pampeana, la madrugada del miércoles 29 sucumbirá el fenómeno, desplazándose desde el este hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires: el AMBA registrará mínimas de entre 4° C a 8° C, ciudades costeras como Mar del Plata de hasta 2° C y regiones linderas más entradas al territorio continental, hasta 10° C.