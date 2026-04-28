Conflicto en Tapebicuá: trabajadores intiman por salarios impagos y denuncian vaciamiento

Los ex operarios de la maderera Tapebicuá intimaron legalmente a la empresa y a la firma Celulosa Argentina por falta de pagos de los salarios de marzo. Las familias de más de 400 extrabajadores enfrentan serias dificultades económicas debido a la inactividad de una de las empresas más importantes del noreste provincial, paralizada desde agosto de 2025.

De acuerdo a la información detallada por el medio ANSOL, el 16 de abril se enviaron los telegramas laborales ante la falta de respuestas de la patronal, en un contexto de denuncias por posible vaciamiento fraudulento de la planta ubicada en Virasoro. Según el escrito, las maniobras de la firma no solo derivaron en el impago de haberes, sino que configuran un escenario de desprotección total para el personal, afectando derechos fundamentales garantizados por ley.

Uno de los puntos más alarmantes de la acusación refiere a la mora previsional, la cual ya superaría los cinco meses. Esta falta de pago de contribuciones y aportes de seguridad social no solo pone en riesgo la futura jubilación de los empleados, sino que tuvo un impacto inmediato en su salud: debido a la deuda acumulada, la obra social suspendió las prestaciones, dejando a decenas de familias sin cobertura médica activa en medio de un contexto de incertidumbre económica.

A este cuadro de irregularidades se suma la denuncia por el bloqueo de acceso a las unidades operativas. Los trabajadores manifestaron que se les ha impedido físicamente ingresar a sus puestos habituales, una táctica que la querella interpreta como una maniobra definitiva de vaciamiento para cesar las actividades sin cumplir con las indemnizaciones correspondientes.

El intendente de Virasoro frenó el subsidio a trabajadores de Tapebicuá

Ante la crisis que afecta a los trabajadores, el Concejo Deliberante de Virasoro aprobó la creación de un fondo solidario. Los puntos clave de esta asistencia son: cobertura de servicios para el pago de facturas de luz y agua potable por un periodo de tres meses y financiamiento a través de recursos provenientes de tasas municipales específicas.

Sin embargo, el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo De La Cruz, resolvió vetar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que disponía la creación del subsidio municipal. La medida fue acompañada por fuertes cuestionamientos hacia la iniciativa legislativa, a la que calificó como “manipulación política”, al considerar que el destino propuesto para los fondos implicaba desviar partidas vinculadas a servicios esenciales para la comunidad.

En su argumentación, el jefe comunal detalló la inviabilidad financiera del proyecto, al sostener que los recursos contemplados en la ordenanza no existen en términos de liquidez disponible, sino que forman parte de un esquema de compensación destinado a cubrir gastos de infraestructura crítica, particularmente en materia de alumbrado público y redes cloacales.