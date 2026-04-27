No se vio en el video: el gesto de Abel Pintos que desmiente la fake news de la que habla todo el folklore

Muchos vieron un video donde Abel Pintos "ignoraba" unas fans en la calle, pero no fue así.

En las últimas horas, mucho se habló de un video en donde Abel Pintos "ignoraba" a un grupo de fanáticas que lo encontraron caminando por las calles del sur del país en el marco de una gira. Muchos usuarios de las redes sociales e incluso periodistas condenaron al ícono del folklore, dado que se lo vio con pocas sonrisas y sin emitir comentarios, aunque luego se viralizó un nuevo material que cambió por completo la ecuación.

La primera filmación muestra a tres fanáticas corriendo hacia donde iba caminando Abel Pintos, y no se logra oir ni ver con claridad absolutamente nada. Sin embargo, un nuevo video esclareció todo: el cantante saludó a sus seguidoras y les pidió que vayan "para allá", aludiendo al hotel en donde se encontraba hospedado y así evitar el frío que hacía fuera.

Sin ir más lejos, una de las fanáticas protagonistas del primer video, bajo el nombre de Fernanda Blanco, escribió en Facebook: "Hola... Soy la primera que sale corriendo de campera negra a saludarlo junto con la chica de campera rosa le pedimos foto y nos dijo q SI pero q adentro xq hacia frio.... SE SACO FOTO CON TODAAAS LAS Q ESTABAMOS AFUERA ESPERANDOLO DENTRO DEL HOTEL DE FORMA ORGANIZADA.... UN GENIO!!! (sic)".

Muchos vieron un video donde Abel Pintos "ignoraba" unas fans en la calle, pero no fue así.

El video de la discordia: por esta grabación, condenaron injustamente a Abel Pintos

Abel Pintos estrenó una canción con Los Pericos: "Sueño cumplido"

Abel Pintos expresó su profunda emoción tras el lanzamiento oficial de Corazón cristal, la colaboración que lo une a Los Pericos y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El cantante calificó este encuentro artístico como un sueño cumplido, destacando el valor emocional que tiene para él haber grabado con la banda de reggae.

A través de sus redes sociales el solista aprovechó para agradecer a sus colegas, a quienes se refirió como ídolos y referentes de la música nacional. "Cantar con Los Pericos y por si fuera poco una canción que se grabó en mi alma y que no veo la hora de compartir en vivo con todos ustedes. Gracias ídolos/colegas por esta oportunidad. Los quiero y admiro profundamente", contó Pintos en sus redes.