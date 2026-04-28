Polémica en el fútbol argentino por el día y horario de un partido definitorio del Torneo Apertura

La AFA quedó en el centro de la polémica por el horario de Barracas Central en el Torneo Apertura.

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 promete tensión dentro y fuera de la cancha. La programación de la última fecha por parte de la AFA desató una polémica especial, ya que la casa madre decidió ubicar el partido de Barracas Central en un día y horario diferente al resto de sus competidores directos, situación que encendió cuestionamientos y sospechas en el fútbol argentino.

La AFA oficializó el cronograma de la fecha 16, última jornada antes de los playoffs. Como suele ocurrir en instancias decisivas, se esperaba una programación unificada para los equipos que pelean por los mismos objetivos.

Sin embargo, la designación rompió con esa lógica. Barracas Central abrirá la jornada del sábado a las 14 ante Banfield, siendo el único equipo del Grupo B con chances de clasificación que jugará ese día. El resto de los clubes involucrados en la pelea por los últimos cupos a los playoffs saldrán a la cancha recién el domingo, generando un escenario desigual en términos competitivos.

Cómo está la pelea por la clasificación

El equipo dirigido por Rubén Insúa llega a la última fecha con posibilidades concretas de avanzar a la siguiente fase. Actualmente, Barracas suma 21 puntos y ocupa la octava posición, igualado con Huracán, aunque con menor diferencia de gol. Detrás aparecen otros equipos con aspiraciones: Racing Club con 20 unidades, mientras que Tigre y Sarmiento suman 19.

Lo llamativo es que todos estos competidores directos jugarán el domingo, con conocimiento previo del resultado de Barracas. Esta situación rompe con el criterio habitual de simultaneidad en definiciones cerradas, lo que disparó críticas desde distintos sectores.

Sospechas, enojo y debate en el fútbol argentino

La decisión de la AFA no pasó inadvertida. En redes sociales y entre los hinchas de los clubes implicados, rápidamente surgieron cuestionamientos. El principal argumento apunta a una supuesta ventaja deportiva para Barracas Central. Al jugar antes que sus rivales, el equipo podrá condicionar indirectamente el desarrollo de los otros partidos, ya que el resto conocerá el resultado previo.

En este tipo de definiciones, lo habitual es que los encuentros se disputen en simultáneo para evitar especulaciones o ventajas indirectas. La ruptura de esa norma no escrita alimentó suspicacias y abrió un nuevo foco de conflicto en el fútbol argentino.

El cronograma completo de la fecha 16

La última jornada del Torneo Apertura se disputará entre sábado, domingo y lunes, con partidos clave en la definición de posiciones.

Sábado 2 de mayo

Barracas Central vs. Banfield – 14.00

Lanús vs. Deportivo Riestra – 14.30

Central Córdoba vs. Boca Juniors – 16.15

San Lorenzo vs. Independiente – 18.45

Unión vs. Talleres – 18.45

Platense vs. Estudiantes – 21.15

Domingo 3 de mayo

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia – 13.30

Rosario Central vs. Tigre – 16.00

Racing vs. Huracán – 16.00

Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia – 16.00

Belgrano vs. Sarmiento – 16.00

River Plate vs. Atlético Tucumán – 18.30

Lunes 4 de mayo