Gobernador de Florida propone nuevo mapa electoral para restar escaños a representantes demócratas

FOTO DE ARCHIVO. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, visita un centro de detención temporal para migrantes conocido informalmente como "Alcatraz de los Caimanes" en Ochopee, Florida, EEUU

El ​gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, propuso el lunes un nuevo mapa electoral para el Congreso con el objetivo de arrebatar cuatro escaños a los ‌demócratas en la Cámara de Representantes ‌de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, intensificando una guerra de redistribución de distritos que se extiende de costa a costa.

Aún no está claro si el mapa cuenta con el apoyo suficiente en la legislatura estatal, controlada por los republicanos, para ser aprobado. DeSantis ha convocado a los legisladores a una sesión especial a partir del martes para examinar su plan.

El mapa, que DeSantis compartió ​por primera vez con Fox ⁠News, probablemente daría a los republicanos 24 de los 28 escaños del estado ‌en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, frente a la ⁠mayoría actual de 20-8.

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Los republicanos solo pueden permitirse ⁠perder dos escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre para mantener la mayoría. Una Cámara liderada por los demócratas podría iniciar investigaciones sobre la administración ⁠del presidente Donald Trump y bloquear su agenda legislativa.

La semana pasada, en Virginia, ​los votantes aprobaron por un estrecho margen un mapa ‌respaldado por los demócratas que apunta a cuatro ‌titulares republicanos de ese estado. Los republicanos han presentado varias demandas cuestionando ⁠la validez de la medida sometida a votación, y la Corte Suprema de Virginia escuchó el lunes los argumentos en uno de esos casos.

Cualquier redistribución de distritos que prospere en Florida probablemente se enfrentaría a sus propios retos legales. En 2010, los ​votantes aprobaron una ‌enmienda constitucional que prohíbe explícitamente a los legisladores trazar las líneas de los distritos con fines políticos, una práctica conocida como "gerrymandering", o manipulación de circunscripciones electorales.

Un puñado de republicanos de Florida han expresado su preocupación por que una redistribución agresiva podría dejar a algunos titulares en una posición vulnerable ⁠en un año de ola demócrata. Los demócratas han superado sistemáticamente sus márgenes de 2024 en docenas de elecciones desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025.

Virginia y Florida representan lo que probablemente sean los últimos campos de batalla en la guerra de la redistribución de distritos que Trump inició el verano boreal pasado, cuando instó con éxito a los republicanos de Texas a establecer un nuevo mapa que apuntaba a cinco titulares ‌demócratas.

Aunque los republicanos parecían tener la ventaja en la redistribución de distritos a nivel nacional, los demócratas han logrado remontar hasta alcanzar un empate casi total, dependiendo de los resultados finales en Virginia y Florida.

La redistribución de distritos suele producirse al final de cada década para tener en cuenta los cambios demográficos del censo de Estados Unidos. La estrategia de ‌Trump desencadenó un ciclo sin precedentes a mitad de década que se extendió rápidamente a una docena de estados, tanto controlados por republicanos como por demócratas.

Se espera que la Corte Suprema ‌de Estados Unidos ⁠emita una decisión sobre el derecho al voto antes del verano boreal que podría permitir a los estados del sur, liderados por los ​republicanos, redefinir escaños demócratas adicionales con grandes poblaciones minoritarias. Pero cualquier fallo podría llegar demasiado tarde para tener un impacto significativo en las elecciones de mitad de mandato de este año.

(Reportaje de Joseph Ax; Edición de Bill Berkrot; Editado en Español por Ricardo Figueroa)