La visita del rey Carlos a EEUU seguirá adelante tras el tiroteo de Washington

Por Michael Holden y Sam Tabahriti
LONDRES, 26 abr (Reuters) - La visita de Estado del rey Carlos a Estados Unidos se llevará a cabo según lo previsto el lunes, a pesar del tiroteo ocurrido durante una cena en la Casa Blanca a la que asistió el presidente Donald Trump, según ha informado el Palacio de Buckingham tras mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses.
Carlos y su esposa, la reina Camila, tienen previsto llegar el lunes para una visita de Estado de cuatro días, pero surgieron dudas después de que un hombre abriera fuego contra el personal de seguridad cerca de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado, lo que llevó a los agentes del Servicio Secreto a sacar rápidamente a Trump del lugar.
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Las autoridades estadounidenses creen que el tiroteo probablemente tenía como objetivo al presidente y a funcionarios de la Administración, según declaró el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche.
Blanche también afirmó que confiaba en que Carlos estaría a salvo durante su visita a Estados Unidos esta semana.
El viaje de cuatro días —que incluirá una reunión privada con Trump y un discurso ante el Congreso con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos— tiene como objetivo reforzar la tensa relación entre Estados Unidos y el Reino Unido en medio de las diferencias sobre la guerra de Irán.
"Tras las conversaciones mantenidas a lo largo del día a ambos lados del Atlántico, y siguiendo el consejo del Gobierno, podemos confirmar que la visita de Estado de Sus Majestades se llevará a cabo según lo previsto", declaró un portavoz del Palacio de Buckingham.
"El rey y la reina están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado sin descanso para garantizar que así sea y esperan con ilusión que la visita dé comienzo mañana".
Una fuente del palacio indicó que podría haber pequeños cambios operativos en uno o dos compromisos.
Anteriormente, el portavoz había dicho que Carlos estaba siendo informado de todo lo que ocurría y que se sentía aliviado de que Trump, su esposa y todos los invitados se encontraran ilesos.
(Reportaje de Sam Tabahriti y Michael Holden; Edición de Helen Popper, Editado en español por Juana Casas )