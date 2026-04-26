La visita del rey Carlos a EEUU seguirá adelante tras el tiroteo de Washington

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Por Michael Holden ​y Sam Tabahriti

LONDRES, 26 abr (Reuters) - La visita de Estado del rey Carlos a Estados Unidos se llevará ‌a cabo según lo ‌previsto el lunes, a pesar del tiroteo ocurrido durante una cena en la Casa Blanca a la que asistió el presidente Donald Trump, según ha informado el Palacio de Buckingham tras mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses.

Carlos y su esposa, la reina Camila, tienen previsto llegar el ​lunes para una ⁠visita de Estado de cuatro días, pero surgieron dudas ‌después de que un hombre abriera fuego ⁠contra el personal de seguridad ⁠cerca de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado, lo que llevó a los ⁠agentes del Servicio Secreto a sacar rápidamente a ​Trump del lugar.

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Las autoridades estadounidenses creen ‌que el tiroteo probablemente tenía como ‌objetivo al presidente y a funcionarios de la ⁠Administración, según declaró el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche.

Blanche también afirmó que confiaba en que Carlos estaría a salvo durante su visita a ​Estados Unidos esta ‌semana.

El viaje de cuatro días —que incluirá una reunión privada con Trump y un discurso ante el Congreso con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos— tiene como objetivo reforzar ⁠la tensa relación entre Estados Unidos y el Reino Unido en medio de las diferencias sobre la guerra de Irán.

"Tras las conversaciones mantenidas a lo largo del día a ambos lados del Atlántico, y siguiendo el consejo del Gobierno, podemos confirmar que la visita de Estado de Sus Majestades ‌se llevará a cabo según lo previsto", declaró un portavoz del Palacio de Buckingham.

"El rey y la reina están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado sin descanso para garantizar que así sea y esperan con ilusión que ‌la visita dé comienzo mañana".

Una fuente del palacio indicó que podría haber pequeños cambios operativos en uno o dos compromisos.

Anteriormente, el ‌portavoz había ⁠dicho que Carlos estaba siendo informado de todo lo que ocurría y que se sentía ​aliviado de que Trump, su esposa y todos los invitados se encontraran ilesos.

(Reportaje de Sam Tabahriti y Michael Holden; Edición de Helen Popper, Editado en español por Juana Casas )