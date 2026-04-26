Totalmente gratis: a 50 años del golpe, llega un festival une arte y memoria en la ex ESMA

El próximo fin de semana comienza "El movimiento que insiste", un festival artístico con entrada libre y gratuita para ejercitar la memoria en la ciudad de Buenos Aires a 50 años del último golpe de Estado. Se trata de una propuesta impulsada por la plataforma de investigación de arte Doce Veinticuatro junto a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y que llega a la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza (Ex-Esma).

Además de darse a 50 años del golpe de la última dictadura cívico-militar, el evento artístico llega para celebrar los 49 años de Madres de Plaza de Mayo y los 10 años de Doce Veinticuatro. "En la Casa Nuestros Hijos, tenemos una intensa actividad cotidiana, tanto educativa como cultural, que busca seguir teniendo en movimiento -a 49 años de esa primera ronda- ese legado de las madres como urgencia, como modo de estar juntos, de actualizar las luchas después de 50 años, de insistir de diferentes maneras y de encontrarse", explicó Sabrina Osowski, coordinadora general de Casa Nuestros Hijos en diálogo con El Destape.

“El movimiento que insiste”: un festival para recordar y revalorizar la lucha

El lanzamiento del festival será el próximo 2 de mayo a las 15 hs en la Casa Nuestros Hijos (Ex-Esma, Av. Del Libertador 8151). El evento contará la presencia de Tati Almeida para su inauguración y con presentaciones musicales, de danza, obras de teatro y hasta laboratorios y talleres para aprender. Además de insistir en el ejercicio de la memoria, las propuestas abordarán temáticas actuales como el racismo y el ataque a Pablo Grillo.

Sobre la iniciativa ante los 10 años del espacio, Catalina Lescano, directora artística de Doce Veinticuatro y del festival, explicó a este medio: "Nos encontramos en un panorama bastante complejo y radicalizamos nuestra posición de encontrarnos, darnos las manos y caminar junto a las Madres de Plaza de Mayo e insistir en el movimiento, tomando como referencia de gesto curatorial la práctica de seguir caminando juntas, de dar las vueltas que haya que dar para reclamar por la democracia, porque se abran los archivos y por la justicia social".

El festival comenzará el próximo sábado 2 de mayo en Casa Nuestros Hijos

"Siempre es importante ejercitar la memoria y practicarla, ponernos en relación con nuestra historia personal y política situada para poder pensar, leer el presente y anticipar el futuro", consideró Lescano y apuntó: "En un contexto de un gobierno de ultraderecha, negacionista/reivindicacionista de las prácticas de las dictaduras, nos parece fundamental hacer este ejercicio del posicionamiento político y habilitar espacios".

Y añadió: "Es importante decir que en este predio que funcionó como un centro clandestino de tortura, detención, de violaciones y exterminio de personas, luego de muchas batallas, se creó un espacio para venir a estar juntas y para pensar desde esta situación". "Hay que seguir pensando, ¿Qué pasó? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué podemos hacer para transformar esta realidad?", subrayó.

En ese sentido, desde Casa Nuestros Hijos, Osowski manifestó: "Nos encanta que la casa funcione como lugar de encuentro. Desde ahí queremos invitarles, no es solo como espectadores, sino también como parte de ese legado para agarrarlo, habitarlo y seguir teniéndolo en movimiento".

En octubre llegará Kiki Ballroom, un laboratorio al que hay que incribirse

La programación completa del festival "El movimiento que insiste"

El festival comenzará en mayo, pero tendrá actividades específicas a lo largo de todo el año. Las fechas y el cronograma de actividades confirmadas son los siguientes:

Sábado 2 de mayo:

15 hs - Apertura Musicala cargo de la Escuela Popular de Música.

15.30 hs - Presentación: Publicación editorial en proceso, Diez Años de Doce Veinticuatro, Guadalupe Arriegue.

15.50 hs - Activación: Impresiones, Tinta y Memoria.

16.30 hs - Música: Canciones del tiempo, Caro Saade y Santi Adano.

16.30 hs - Jam: Contact Improvisación, Ex Equipo de Danza del CC Conti.

18 hs - Obra: Cómo hacer ver, GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento) dir. Jazmín Titiunik.

18.45 hs- Acto por los 49 años de la primera Ronda de las Madres

19.15 hs - Cierre musical: Tita Print, ciclo Trovatrolxs, curado por Mercuria Cultural.

Sábado 9 de mayo:

15 hs - Posibles devenires de Mismx, laboratorio de investigación en movimiento y de prácticas performativas por Dominique Melhem.

17 hs Eco de lo permanente, laboratorio de ópera coreográfica experimental por Hugo Martinez.

19.30h - El David marrón, obra de teatro con David Gudiño, dirigida por Laura Fernández.

Sábado 16 de mayo:

15h - Sensible, visible e invisible, laboratorio por Margarita Molfino.

17h - Hacer algo con esto, laboratorio de exploración dramatúrgica por Teatro Tesoro

19.30h - CRU, obra de Teatro de la Compañía de Arte Adolescente.

Sábado 30 de mayo:

15 h - Archivo del desconcierto, un laboratorio de edición de imágenes por Guadalupe Arriegue.

17 h - Cantar y bailar, laboratorio por Jessica Pinkus y Eugenia Estevez.

19.30 h - Triggear, instalación performática por Damiana Poggi.

Una de las grandes obras será el David Marrón, con David Gudiño, dirigida por Laura Fernández

Sábado 12 de septiembre:

15 h - Instrumento para estrellar, laboratorio por Diana Szeinblum y Jazmin Tesone.

17 h - Terreiros de Resistencia, Identidad, Danza y Derechos Humanos. Es un laboratorio por Maia Mazzarella y Cecilia Benavidez.

19.30 h - La teoría de la bolsa de ficción, un performance por Cecilia Gruner y Ana Laura Lopez.

Sábado 19 de septiembre:

15 hs - Ilusiones perceptivas, laboratorio por Grupo Corina Wilson.

17 hs - Operación de rescate, laboratorio de exploración dramatúrgica por Brai Kobla.

19.30 hs - Cuerpo etc, obra de danza por Jimena García Blaya.

Sábado 3 de octubre:

15 hs - El uso fantasioso del tiempo, laboratorio por Grupo NEEELI.

19.30 hs - Apertura de trabajo en proceso por Laura Figueiras y Carla Rímola.

Domingo 4 de octubre:

15 hs - Kiki Ballroom, un laboratorio por Laurent Tropikalia Labeija y Fiordi Bakeneko Labeija.

19.30 hs - Apertura de trabajo en proceso por Jorge Thefs.

Las entradas a las diferentes actividades son libres y gratuitas, pero para participar de los laboratorios se requiere inscripción previa en la página oficial de Doce Veinticuatro.