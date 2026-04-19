Totalmente gratis: la ciudad de Buenos Aires ofrece un circuito gratuito de arte y gastronomía

La ciudad de Buenos Aires ofrece muchísimas actividades para divertirse el fin de semana, pero el próximo viernes 24 de abril hay una propuesta clave para los amantes del arte: Retiro Abierto Edición Galerías. Se trata de un recorrido completamente gratuito que ofrece la oportunidad de conocer diferentes galerías de arte del barrio porteño y disfrutar de shows en vivo.

Retiro Abierto: la propuesta para conocer el barrio desde adentro

La primera edición de Galerías de Retiro Abierto ofrece la oportunidad de recorrer de noche galerías de arte, trastiendas, talleres de artistas y espacios culturales del barrio porteño. En detalle, el circuito conecta las galerías del barrio a través de La Posta del Arte, un recorrido participativo que estimula la exploración y el encuentro entre públicos, artistas y galeristas.

La edición de galerías de Retiro Abierto se realizará el próximo viernes 24 de abril

Durante el trayecto, se pueden disfrutar de microshows acústicos y acciones artísticas pequeñas que amplían la tradicional experiencia de galería, como una forma de cruzar el arte, los espacios urbanos y la producción cultural.

Además, habrá intervenciones gastronómicas para quedarse, compartir y habitar los espacios de la cultura de un modo distinto. El objetivo es atraer nuevos públicos y reafirmar el valor de Retiro como un polo creativo activo dentro de la Ciudad porteña.

Cómo será la programación de Retiro Abierto: a dónde se hace

Retiro Abierto Edición Galerías, se realizará el viernes 24 de abril de 18 a 22 horas. La programación del recorrido por las galerías y los diferentes shows que se podrán disfrutar es la siguiente:

Circuito por Galerías

La posta del arte se realiza de 18 a 19 hs.

Circuito Arroyo

Circuito Florida

Circuito Suipacha

Circuito Reconquista

La iniciativa ofrece un recorrido por galerías de arte y la oportunidad de disfrutar shows en vivo

Intervenciones gastronómicas en Galerías

Disponibles de 18 a 22 hs en:

Dos Escudos en Arroyo Galería de Arte

Trufa en Galería Grasa

Ana Saravia en Galería Francisco Traba

Cora en Rolf Art

Acuario

Microshows en vivo

Se realizan en diferentes galerías de 19 a 22 hs: