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Ciudad de Buenos Aires

Totalmente gratis: la ciudad de Buenos Aires ofrece un circuito gratuito de arte y gastronomía

Se trata de un recorrido por galerías de arte dentro del programa Retiro Abierto. Cuándo es y cómo participar.

19 de abril, 2026 | 18.33

La ciudad de Buenos Aires ofrece muchísimas actividades para divertirse el fin de semana, pero el próximo viernes 24 de abril hay una propuesta clave para los amantes del arte: Retiro Abierto Edición Galerías. Se trata de un recorrido completamente gratuito que ofrece la oportunidad de conocer diferentes galerías de arte del barrio porteño y disfrutar de shows en vivo. 

Retiro Abierto: la propuesta para conocer el barrio desde adentro

La primera edición de Galerías de Retiro Abierto ofrece la oportunidad de recorrer de noche galerías de arte, trastiendas, talleres de artistas y espacios culturales del barrio porteño. En detalle, el circuito conecta las galerías del barrio a través de La Posta del Arte, un recorrido participativo que estimula la exploración y el encuentro entre públicos, artistas y galeristas.

La edición de galerías de Retiro Abierto se realizará el próximo viernes 24 de abril

Durante el trayecto, se pueden disfrutar de microshows acústicos y acciones artísticas pequeñas que amplían la tradicional experiencia de galería, como una forma de cruzar el arte, los espacios urbanos y la producción cultural.

Además, habrá intervenciones gastronómicas para quedarse, compartir y habitar los espacios de la cultura de un modo distinto. El objetivo es atraer nuevos públicos y reafirmar el valor de Retiro como un polo creativo activo dentro de la Ciudad porteña.

Cómo será la programación de Retiro Abierto: a dónde se hace

Retiro Abierto Edición Galerías, se realizará el viernes 24 de abril de 18 a 22 horas. La programación del recorrido por las galerías y los diferentes shows que se podrán disfrutar es la siguiente:

Circuito por Galerías

La posta del arte se realiza de 18 a 19 hs.

  • Circuito Arroyo 
  • Circuito Florida 
  • Circuito Suipacha 
  • Circuito Reconquista 

La iniciativa ofrece un recorrido por galerías de arte y la oportunidad de disfrutar shows en vivo

Intervenciones gastronómicas en Galerías

Disponibles de 18 a 22 hs en:

  • Dos Escudos en Arroyo Galería de Arte
  • Trufa en Galería Grasa 
  • Ana Saravia en Galería Francisco Traba 
  • Cora en Rolf Art 
  • Acuario 

MÁS INFO

Microshows en vivo

Se realizan en diferentes galerías de 19 a 22 hs:

  • Isla de Caras en ingreso Fundación OSDE (Arroyo 807) 
  • Juana Aguirre en ingreso Fundación Klemm (Marcelo Torcuato de Alvear 628) – Abril
  • Olivera en ingreso Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Suipacha 1151) 
  • Maca Viva (DJ) en trastienda de Sousa Galería (Paraguay 675) 
  • Andrés Valenciano (DJ) en trastienda Barrakesh (Dr. Ricardo Rojas 466) 
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